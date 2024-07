Ingrid Coronado por miedo no dice la causa de su ruptura con Fernando del Solar

Ingrid Coronado ha enfrentado diversas dificultades desde el momento en el que se separó de Fernando del Solar. Sin embargo, ha logrado salir adelante y reconstruir su vida personal y profesional. Durante este proceso, la conductora ha encontrado en su familia y amigos un fuerte apoyo que le ha permitido sanar las heridas del pasado y enfocarse en su bienestar y el de sus hijos.

“Ha valido la pena callar las cosas que afectaban a mis hijos, eso siempre va a valer la pena, cualquier cosa que yo haga para protegerlos a ellos, para proteger su corazón, para proteger su mente, siempre va a valer la pena”, expresó en ‘Sale el Sol’.

Coronado agregó que: “Fui mal asesorada, en su momento a mí me dijeron que callara, que no era bueno que dijera las cosas y hoy en día sí creo que fue un gravísimo error”.

“Cuando a mí me llegó la demanda de divorcio era una demanda aniquiladora, pero a partir de ese momento yo decidí que iba a hacer todo lo que la juez me pidiera que hiciera. La instrucción número uno era no hablar. El problema es que hubo quien no respetaba esa instrucción y yo le llevaba las revistas, le llevaba la información. Se supone que tenía que haber una penalización incluso económica, la cual nunca dictó y extendió un juicio ocho años. Extender un juicio es extender una situación emocional durante ocho años y eso es lo que no es justo”, añadió durante la entrevista.

Aunque el pasado sentimental de Ingrid Coronado estuvo marcado por momentos difíciles, la conductora ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar las adversidades y seguir adelante con una actitud positiva y optimista. Su historia es un ejemplo de superación y de cómo es posible encontrar la felicidad y la paz interior, incluso después de atravesar momentos difíciles en la vida.

“No lo he dicho por miedo, porque una juez tiene todo el poder de hacer justicia o de no hacerla. Y para mí la idea de, por ejemplo, perder a mis hijos, es algo que no he querido ni pensar. Esa juez no hizo su trabajo y me tuvo a mí con las manos atadas. Cuando yo iba al juzgado eso se convertía en una nota para la revista y (le dije): ‘Mi carrera ya no aguanta más, si me siguen lanzando esas bombas mediáticas mi carrera no va a aguantar, y con mi carrera es con lo que se pagan los recursos y la alimentación de mis hijos porque él no está pagando’. Y ella me dijo: ‘Yo no estoy aquí para ayudar a nadie, yo estoy aquí para hacer justicia'”

