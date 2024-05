Ingrid Coronado sobre la posibilidad de casarse con su pareja: “Es una pregunta muy difícil”

Ingrid Coronado prefiere disfrutar de su relación con Germán Bricio sin presiones ni expectativas, dejando que las cosas fluyan de forma natural y disfrutando de la felicidad y el amor que comparten juntos. Aunque por ahora el altar no está en sus planes, nunca se sabe lo que depara el futuro para esta pareja tan especial.

En el programa ‘De Primera Mano’ le consultaron si se veía dando un paso más allá con su pareja y dijo: “Es una pregunta muy difícil. Yo ahorita podría decirte que así estoy perfecto: vivo con mis hijos, tengo mi novio, somos felices, pero no sé si vayamos a tener ese deseo más adelante”.

“Lo que pasa es que ahorita mis hijos están chiquitos, viven conmigo, y se me haría una dinámica un poco complicada que un hombre que no es su papá (viva con ellos). Siento que ahorita estamos bien, vivimos muy felices ellos tres, mi perro y yo, esta familia me gusta muchísimo”, respondió.

Coronado reveló que, aunque está muy feliz con Germán Bricio y cree que es el hombre perfecto para ella, no siente la necesidad de casarse en este momento de su vida. La presentadora explicó que ha pasado por dos divorcios en el pasado y que ha aprendido a valorar su independencia y autonomía.

“Pero, más adelante que ellos vuelen, que no sé si se vayan a estudiar fuera de México, si se vayan a vivir solos, pues a lo mejor si estoy yo sola si deseo hacer vida en pareja y vivir juntos, y a lo mejor hasta casarnos”, agregó la también presentadora de televisión.

“Sí hay alguien en mi corazón. Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces y con todo el corazón, pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, lo que estaba buscando”, expresó sobre su vínculo amoroso.

