Confianza del Consumidor en EE.UU. aumenta en julio, pero preocupan los precios

The Conference Board, el grupo de expertos que brinda información sobre lo que está por venir en materia económica, reportó que el Índice de Confianza del Consumidor subió en julio a 100.3, desde un 97.8 revisado a la baja en junio.

También informó que el Índice de Situación Actual -basado en la evaluación de los consumidores de las condiciones actuales de los negocios y del mercado laboral- descendió a 133.6 desde 135.3 el mes pasado, mientras que el Índice de Expectativas -basado en las perspectivas a corto plazo de los consumidores sobre los ingresos, los negocios y las condiciones del mercado laboral- mejoró en julio a 78.2, lo que significa un aumento desde 72.8 en junio, pero aún por debajo de 80 (el umbral que generalmente indica una recesión futura).

“La confianza aumentó en julio, pero no lo suficiente como para romper el estrecho margen que ha prevalecido durante los últimos dos años“, dijo Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board . “Aunque los consumidores siguen teniendo una actitud relativamente positiva respecto del mercado laboral, todavía parecen estar preocupados por los elevados precios y tipos de interés, y por la incertidumbre sobre el futuro; cuestiones que podrían no mejorar hasta el año próximo”.

En comparación con el mes pasado, los consumidores se mostraron algo menos pesimistas sobre el futuro. Las expectativas de ingresos futuros mejoraron ligeramente, pero los consumidores se mantuvieron en general negativos sobre las condiciones comerciales y de empleo futuras. Mientras tanto, los consumidores se mostraron un poco menos positivos sobre las condiciones laborales y comerciales actuales.

Según el reporte, es posible que la menor creación de empleos mensuales esté pesando sobre la evaluación de los consumidores sobre la disponibilidad actual de empleo. Aunque sigue siendo bastante sólida, la evaluación de los consumidores sobre la situación actual del mercado laboral disminuyó a su nivel más bajo desde marzo de 2021.

“En julio, la confianza mejoró entre los consumidores menores de 35 años y los mayores de 55; solo el grupo de edad de 35 a 54 años experimentó una disminución. Sobre la base de un promedio móvil de seis meses, la confianza se mantuvo en el nivel más alto entre los consumidores menores de 35 años. Sobre una base mensual, no surgió un patrón claro en términos de grupos de ingresos. Sobre la base de un promedio móvil de seis meses, los consumidores que ganaban más de $100.000 fueron los más confiados, pero la brecha con otros grupos se redujo”, comentó Peterson.

Las expectativas de inflación promedio a 12 meses se mantuvieron estables en el 5.4% en julio, en comparación con un pico del 7.9% informado en 2022. La proporción de consumidores que esperan tasas de interés más altas durante los próximos 12 meses cayó por segundo mes consecutivo al 50.3%, el nivel más bajo desde febrero de 2024. Mientras tanto, los consumidores se mostraron positivos sobre el mercado de valores: el 49.1% espera que los precios de las acciones aumenten durante el año venidero (la proporción más alta desde marzo), el 23.5% espera una disminución y el 27.4% no espera cambios.

Peterson añadió: “La proporción de consumidores que prevén una recesión inminente aumentó en julio, pero sigue estando muy por debajo del pico de 2023. Las evaluaciones de los consumidores sobre la situación financiera de su familia, tanto actual como en los próximos seis meses, fueron menos positivas. De hecho, las evaluaciones de las finanzas familiares se han deteriorado continuamente desde principios de 2024″.

Las respuestas escritas de julio mostraron que los precios elevados, especialmente de los alimentos y los comestibles, y la inflación (la tasa de cambio de los precios), siguen siendo los principales impulsores de las opiniones de los consumidores sobre la economía, seguidos de la situación política de Estados Unidos y el mercado laboral. Las menciones sobre las próximas elecciones aumentaron, aunque la proporción de encuestados que cree que las elecciones de 2024 afectarán la economía fue menor que en las respuestas escritas de julio de 2016.

Para más detalles sobre el reporte, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· Las ciudades de EE.UU. que están siendo más afectadas por la inflación

· Los consumidores estadounidenses se sienten hoy más confiados en materia económica, que hace un año

· La confianza del consumidor estadounidense retrocede en abril