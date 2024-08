Don Omar y su lucha contra el cáncer: “Pensaba que estaba deshidratado”

Don Omar estaba disfrutando de un momento exitoso en su carrera. Sin embargo, la noticia de su diagnóstico de cáncer del riñón cambió drásticamente su vida. A pesar de estar en el escenario y ante miles de fans, su salud se convirtió en su prioridad número uno.

“Me estaba sintiendo muy enfermo, tenía mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo y sentía que algo no estaba bien. Comencé a tener hemorragia interna que se estaba reflejando en mi orina. Estuve alrededor de dos o tres semanas super asustado. Me comencé a auto-medicar. Venía de hacer mucha actividad física, tengo un show de dos horas en tarima y llevan esfuerzo; se suda muchísimo. Pensaba que estaba deshidratado, lamentablemente no“, comenzó diciendo el cantante a ‘People en Español’.

Su decisión de ocultar los síntomas tanto a su doctor como a su familia refleja el temor y la incertidumbre que muchas personas sienten ante un posible diagnóstico grave. Al llegar al hospital, un equipo de médicos lo esperaba para realizar las pruebas necesarias y determinar el tratamiento adecuado.

“Mi tumor medía dos milímetros, estaba en el punto de cáncer etapa uno, casi convirtiéndose en cáncer etapa dos. Lo que hubiese sucedido es que en un año mi tumor iba a crecer al tamaño de tres milímetros y después de tres milímetros es cáncer etapa tres y no hay vuelta atrás, no hay cura“, mencionó.

Durante su conversación en exclusiva con la revista agregó que: “Venía de celebrar la vida, de celebrar el triunfo, de celebrar los éxitos, de celebrar la música, y de momento me dijeron: ‘Quizás te estás muriendo’ y no lo sabía. Ese fue un día sumamente difícil. La temperatura estaba como a 105 grados, tuve que hacer un show a las 12 del mediodía. Ese día mi cuerpo sintió un shutdown”.

La noticia del diagnóstico no solo impactó a Don Omar sino también a sus seguidores y seres queridos. En este momento de vulnerabilidad, muchos esperaban que su fortaleza y perseverancia en el escenario se tradujeran en la misma determinación para enfrentar su lucha.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y amor hacia el artista, lo que demuestra el impacto que tiene en la vida de tantas personas. Esta experiencia podría convertirse en una fuente de inspiración para muchos, recordando la importancia de cuidarse y de no ignorar los síntomas que el cuerpo presenta.

