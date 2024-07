Don Omar cuenta por qué no quería revelar su diagnóstico de cáncer

Luego de que hace poco más de un mes Don Omar anunció públicamente que había sido operado de un cáncer, ahora, el cantante confesó por qué no quería revelar su diagnóstico abiertamente, pues sabía que su vida y carrera cambiarían de inmediato.

Don Omar informa que padece de cáncer y está en tratamiento

En entrevista para “El Show De Piolín”, el puertorriqueño confesó que lo más difícil de tener que afrontar su enfermedad fue no saber si se curaría o si tendría que ponerle un freno a todo para someterse a los tratamientos e intentar vencerla.

“Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que pasaba conmigo. Sentí miedo, no a quizás morirme, sino a quedar vivo y seguir enfermo”, aseguró.

“Yo nunca compartí esto con nadie, quise quedarme callado todo el tiempo y creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación. No quería hablar con nadie, estaba en medio de la gira que era todo un éxito y sentí que no quería dañar la atmósfera que había. Pensaba que a lo mejor me podía tratar con algo más simple, sin saber el veredicto que me tenían”, agregó Don Omar.

Don Omar también aprovechó para hablar de cómo ha cambiado su vida a raíz de la enfermedad.

“Hoy yo veo la vida completamente distinta, como algo que es pasajero, sensible y frágil. Ese sentir de poder perder la vida y de que la vida es un momento fugaz me cambio. El cambió más grande que aprendí después del proceso que acabo de terminar, es apreciar los momentos en el ahora, apreciar el momento en el que puedo cambiarle la vida a otra persona. Hoy veo la vida con más tranquilidad y con más detenimiento”.

Mira aquí la entrevista completa de Don Omar

Don Omar anuncia que superó el cáncer

El 18 de junio Don Omar explicó en una publicación que subió a su cuenta de Instagram que fue intervenido quirúrgicamente en Orlando, Florida para combatir el cáncer que le fue diagnosticado, sin ofrecer mayores detalles. (Días después se supo que Don Omar fue operado para atacarle un tumor que tenía en el riñón).

“Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”, fue el mensaje que escribió el intérprete de 46 años en la imagen donde se le ve haciendo con la mano la señal de amor y paz.

Sigue leyendo más de Don Omar:

· Don Omar le contó a Raúl de Molina el órgano que le extirparon para salvarlo de cáncer

· Don Omar asegura que su conversación con Daddy Yankee le cambió la vida

· Jackie Guerrido habló de su divorcio con Don Omar: “Él es un caballero conmigo, yo una dama con él”