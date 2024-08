Sandra Bullock alista su regreso al cine con diversos proyectos

Luego de más de dos años de haber anunciado que tomaría un descanso indefinido, la actriz estadounidense Sandra Bullock se encuentra muy cerca de volver a los grandes escenarios de Hollywood durante este año.

Y es que además de la ya anunciada “Practical Magic 2”, en donde volverá a compartir pantalla con Nicole Kidman, tras filmar juntas la primera parte en 1998, la ganadora del Oscar por “The Blind Side” prepara diversos proyectos en su tan esperado regreso, además de aparecer de manera gradual en cada vez más eventos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la también productora, tiene planeado realizar un proyecto más junto al actor Keanu Reeves, con quien protagonizó una de las cintas de acción más icónicas de la década de los años 90, “Speed”, así como el drama “The Lake House“.

Antes de morir, antes de dejar este planeta, creo que Keanu y yo necesitamos hacer algo frente a la cámara" Fuente cercana a Sandra Bullock

Sandra Bullock prepara su regreso

Aunado al presunto proyecto junto a Reeves, Bullock también buscaría asociarse con algunos de sus ex compañeros de reparto y grandes amigos como los actores Ryan Reynolds, con quien protagonizó la cinta “The Proposal”; Channing Tatum, con quien trabajó en “The Lost City”, así como Hugh Grant, actor inglés que protagonizó junto a Sandra la cinta “Two Weeks Notice”.

Sandra valora trabajar con amigos de larga data en la industria” Fuente cercana a Sandra Bullock

De igual manera, y adicional a sus proyectos anteriores, la intérprete de “Gravity” buscaría fortalecer su papel como productora luego de su gran éxito “Bird Box” con Netflix, la cual también protagonizó en 2018.

Sandra Bullock continúa sanando

Meses después del anuncio de su descanso de los escenarios, Bullock sufrió la pérdida de su pareja de ocho años, el fotógrafo Bryan Randall, por una batalla secreta con la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

En meses anteriores, la misma actriz compartió una serie de fotografías, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde mostró como esparció los restos de su esposo en un área especial para ellos.

De igual manera, y posterior a esta serie de imágenes, la intérprete de “Ocean’s Eight” causó gran revuelo entre sus seguidores y no seguidores tras ser captada saliendo de una clínica estética, junto a su gran amiga Jennifer Aniston, con visibles cambios en su rostro.

Hasta el momento, y a pesar de la serie de rumores, la actriz no ha revelado, de manera oficial, su regreso definitivo al cine o los proyectos con los que volvería.

