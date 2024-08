¿Cómo es el apartamento en Miami de Daniel Arenas, el colombiano que salió de ‘Hoy Día’?

El actor colombiano Daniel Arenas se ha convertido esta semana por salir del programa ‘Hoy Día’, de la cadena Telemundo. Este sábado te mostramos un aspecto importante de la vida del famoso: cómo es su hogar en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

Hace unos meses, el artista subió a su cuenta en Instagram un video en el que hablaba de la mudanza que hizo y los cambios que aplicó para sentirse más cómodo.

“Familia hoy les quiero compartir este original descubrimiento para mi nuevo hogar en Miami. Uno de los temas más importantes para mí es la privacidad y la oscuridad para poder descansar después de mis largas jornadas de trabajo”, dijo sobre un aspecto importante que tenía que resolver en este espacio.

En el video se vio de forma detallada la cocina, amplia y con elementos especiales, en los que combinaron a la perfección colores como blanco y marrón.

También se vio que el famoso decidió tener una decoración sencilla en la sala, que es iluminada gracias a unos grandes ventanales.

Acerca de su cuarto, es bastante cómodo y sencillo, aunque no mostró mucho de la decoración o los muebles se ve que es un espacio pensado para su comodidad.

En muchos de estos espacios, decidió incorporar persianas que va usando dependiendo de sus preferencias.

¿Por qué salió Daniel Arenas de ‘Hoy Día’?

El colombiano anunció esta semana que terminaba su ciclo en el show de entretenimiento de la cadena Telemundo.

En el show de entretenimiento, Daniel Arenas dijo: “Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro y amo a Telemundo y sobre todo a mi programa ‘Hoy Día’, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron, de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este, que es una gran responsabilidad”.

A muchos les sorprendió esta noticia, pero según indicó ya estaba pensando en esta decisión desde hace unos meses.

