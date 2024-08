Carolina Sandoval advierte de error que se podría estar cometiendo con situación en Venezuela  

La presentadora venezolana Carolina Sandoval publicó un video en el que hizo un llamado a la calma por la situación que se vive en Venezuela, pero sobre todo advirtió que debe manejarse mejor la campaña de apoyo en las redes, pues se han generado duras críticas contra quienes no han compartido contenido relacionado con la tensa situación política que se vive en el país.

“Yo es verdad que he dicho que la indiferencia no es una opción, pero la indiferencia no es una opción porque yo estoy segura de que los que no han publicado están también pasándola mal, están llorando por su gente en Venezuela, chorreados del miedo de decir algo inapropiado y que los vayan a molestar”, comentó mientras hacía arepas.

Luego de esto, afirmó: “Vamos a concentrarnos en lo que realmente es importante. Yo nací en Caracas y mi mamá en Charallave y les tengo que decir algo, mucha gente que se crió conmigo en el lugar en el que yo vivía en Caracas, en Los Jardines del Valle, me han escrito y me han pedido que no, por supuesto, publique su identidad, ¿pero ustedes sabían que en Los Jardines del Valle, en El Valle, en Caracas, ya ni la gente está segura en sus casas. Mi gente querida, en la que yo antes vivía, me están diciendo ‘Carolina, ya ni en la casa estamos seguros porque están mandando balazos al aire y se meten en todas partes, en los ranchos, en los apartamentos, en la casa'”.

Consideró que ese tipo de hechos son los que deben difundirse, ya que considera que Maduro y sus funcionarios son el real enemigo.

“No te vayas a pelear con alguien que no vale la pena que no esté en tus pensamientos”, comentó.

También explicó que no ha hablado de Fernando Carrillo porque considera que ya otros famosos, como Laura Bozzo, hicieron duras críticas contra él.

“No voy a hablar de ese señor, ni de esos señores que son como él”, comentó.

Luego de esto, dijo: “No desgastemos nuestro tiempo al aire en eso. Es contigo, Venezuela que estamos”.

A su juicio, es necesario que los venezolanos estén en sintonía para que no se pierdan esfuerzos en un momento tan crucial como el que vive el país sudamericano.

Sigue leyendo:

• Carolina Sandoval aparece en la televisión española

• Carolina Sandoval responde a un usuario que criticó sus dientes

• La decisión que tomó Carolina Sandoval en medio del revuelo por presuntos problemas económicos