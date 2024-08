Critican a Jomari Goyso por su silencio en ‘Despierta América’ cuando hablaban de Cazzu  

El español Jomari Goyso ha sido criticado recientemente por un momento de silencio que tuvo cuando hablaban de Cazzu. Muchos saben que el experto en belleza es amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal y quizás por eso evitó hacer algún comentario sobre la rapera argentina, quien fue novia del cantante mexicano.

En el segmento ‘Sin Rollo’, la astróloga Liz le leyó las cartas a la artista y mientras esto ocurría, Jomari guardó silencio, luego evitó hablar del tema, lo que por supuesto generó polémica entre los televidentes del show matutino de Univision.

“Siempre he dicho que Cazzu sufrió en silencio y sigo diciendo que Cazzu sufre en silencio. Mi respeto y admiración hacia ella es muy grande porque sufrir en silencio es más difícil que cuando lo expresamos y estamos emocionales y decimos ¡Soy feliz! No, mi respeto muy grande para ella”, comentó.

Luego de esto, vaticinó: “Ella va a salir adelante, vamos a ver una Cazzu diferente, totalmente diferente, no tan rockera, más amorosa. Y esa niña (Inti) le llegó a su vida en un momento muy importante porque Dios no nos da nada que no nos merezcamos. Esa niña va a ser su compañera y guía siempre”.

Las declaraciones generaron muchas reacciones, pero lo más curioso es cómo los televidentes consideraban la actitud que Jomari Goyso tomó cuando hablaron de la argentina.

Para muchos, debió hablar al respecto, pese a su gran amistad con Ángela Aguilar y su familia.

“Jomari calladito, porque sabe que su amiga tiene parte de responsabilidad de hacer sufrir a una persona que nunca le hizo daño, al contrario, le brindó su amistad. Pero hoy en día vivimos en un mundo donde la doble cara es lo más común. Mi madre siempre me dijo, amiga yo después no confíes en nadie”, escribió una usuaria en la cuenta en Instagram de ‘Despierta América’.

Otro mensaje que se leyó fue: “Jomari, ¿qué se siente ser testigo de la hipocresía?”, “El Jomari no está soportando”.

Este tema fue bastante álgido en el show, pues el amorío de Ángela y Christian empezó cuando él tenía poco tiempo de haber terminado con Cazzu, algo que muchos consideran que, por respeto, no estuvo bien.

Sigue leyendo:

· Jomari Goyso: detalles de la boda de Ángela Aguilar y Nodal

· Jomari Goyso agradece a Christian Nodal y Ángela Aguilar por invitarlo a la boda

· Ángela Aguilar y Christian Nodal firmaron millonario acuerdo prenupcial