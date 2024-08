Adamari López y su incomodidad por haber tenido ex menores

Adamari López compartió su perspectiva sobre las relaciones y la diferencia de edad. La reconocida conductora afirmó que a esta altura de su vida no consideraría tener un vínculo amoroso con un hombre más joven. Aunque no profundizó en los motivos específicos detrás de su decisión, es posible que sus experiencias en relaciones pasadas hayan influido en su punto de vista actual.

“(Luis) Fonsi era 7 años menor que yo y Toni (Costa) era 12 años menor que yo. Yo no había tenido antes relaciones con chicos que hayan sido menores que yo, esas han sido mis dos relaciones con chicos menores. Ninguna de las dos me funcionaron. Ahora a mis 53 no volvería, pienso yo, a tener una relación con un chico menor porque ya tuve dos experiencias y ninguna de las dos me funcionaron”, dijo en una nueva emisión de ‘Desiguales’.

Desde su separación hace tres años del padre de su hija, Adamari ha mantenido una actitud abierta hacia el amor, aunque no está activamente buscando una nueva pareja. Esto sugiere que, pese a que no está desesperada por querer nuevamente, también valora su independencia y bienestar personal. Su reflexión parece indicar un deseo de priorizar relaciones que sean equilibradas y satisfactorias, más allá de la diferencia de edad.

“Yo me junto con alguien porque me enamoro, pero ya a los 53 años no solo busco enamorarme, busco que alguien también tenga los mismos planes de vida y valores que yo. Yo pienso que hay cosas que no terminan de cuajar con alguien que es menor que uno. 7 años es una buena diferencia y 12 también. En su momento yo no lo veía así, pero sí”, agregó.

La puertorriqueña aprovechó la ocasión para hablar de uno de los aspectos que debe cumplir esa persona que decida estar a su lado: “Realmente el interés económico no era lo que me motivaba a mí. No es que me motive ahora, pero quiero que tengamos planes en común y que no sea solamente la ilusión de una vida”.

La presentadora de televisión hace poco manifestó a ‘People en Español’ que: “Estoy contenta y tranquila con lo que está pasando. Sé y tengo claro lo que quiero y lo que visualizo si en algún momento tengo una pareja, pero no estoy aferrada a que tiene que pasar ahora”.

Sigue leyendo:

· Adamari López y su opinión por la boda de Christian Nodal

· Adamari López ya tiene un nuevo amor, según astrólogo

· ¿Cómo se llevan Toni Costa y Adamari López?, ella da detalles