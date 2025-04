¿Qué ocurrirá en Nueva York si no tramitaste tu REAL ID?

A poco más de un año del plazo definitivo, el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) redobla esfuerzos para recordar a los residentes que deben obtener una REAL ID o una Identificación Mejorada (Enhanced ID) antes del 7 de mayo de 2025, fecha límite impuesta por el gobierno federal para todos los estados del país.

La advertencia no es menor: a partir de esa fecha, cualquier persona mayor de 18 años que intente abordar un vuelo nacional dentro de Estados Unidos, o desee ingresar a instalaciones federales seguras, necesitará una identificación compatible con la Ley REAL ID. Esto significa que licencias de conducir o identificaciones estatales regulares ya no serán aceptadas para estos fines.

La REAL ID es una forma de identificación que cumple con los estándares de seguridad establecidos por el gobierno federal a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El Congreso aprobó la Ley REAL ID en 2005 con el objetivo de fortalecer la verificación de identidad y evitar el uso de documentos falsos para abordar aviones o acceder a instalaciones federales.

A diferencia de las licencias estándar, las REAL ID incorporan medidas de seguridad adicionales, como verificaciones de documentos más estrictas y tecnología de lectura avanzada. Nueva York, al igual que todos los estados del país, está obligado a emitir este tipo de credenciales.

¿Qué pasa si no obtengo la REAL ID antes del 7 de mayo de 2025?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha sido claro: no habrá más prórrogas. Si para esa fecha no cuentas con una REAL ID, una Enhanced ID o un pasaporte válido, no podrás abordar vuelos domésticos, ni ingresar a instalaciones federales como bases militares, centros de inmigración o edificios gubernamentales con acceso restringido.

Según el comisionado del DMV de Nueva York, Mark J.F. Schroeder, “lo último que quieres es perder un vuelo o no poder atender una emergencia porque no tienes la identificación adecuada”.

Aunque la ley lleva casi 2 décadas vigente, su implementación ha sido gradual. El DHS reportó que, hasta diciembre de 2023, menos del 55% de los estadounidenses tenían una REAL ID. En Nueva York, el DMV no ha publicado datos oficiales recientes, pero advierte que un número considerable de residentes todavía no ha actualizado su documento.

Una forma fácil de verificar si tu identificación actual es una REAL ID es revisar si tiene una estrella negra o dorada en la esquina superior derecha. Si la tiene, estás listo para viajar. Si no, y tu documento es una licencia de conducir estándar, necesitarás actualizarlo.

Por otro lado, si posees una Enhanced ID, esta también es válida para vuelos nacionales y además permite ingresar por tierra o mar a Canadá, México y algunos países del Caribe. Sin embargo, no lleva la estrella, por lo que es importante saber diferenciarla.

REAL ID Vs. Enhanced ID: ¿cuál me conviene?

Ambas opciones cumplen con los requisitos federales, pero hay diferencias clave:

* REAL ID: válida para vuelos nacionales e ingreso a instalaciones federales. No sirve para viajes internacionales.

* Enhanced ID: válida para vuelos nacionales y cruces fronterizos terrestres o marítimos con ciertos países. Solo disponible en algunos estados, incluido Nueva York.

La Enhanced ID puede ser más conveniente si sueles conducir a Canadá o tomar cruceros al Caribe.

¿Cuánto cuesta obtener una REAL ID?

En el estado de Nueva York, la REAL ID cuesta lo mismo que una licencia estándar, entre $64 y $80 dólares, dependiendo del tipo de documento y la duración. Si la solicitas antes del vencimiento de tu documento actual, no se cobra ningún cargo extra.

Por su parte, la Enhanced ID tiene un recargo de $30 sobre el costo regular, debido a sus beneficios adicionales para viajes internacionales por tierra o mar.

¿Cómo obtener la REAL ID en Nueva York?

El proceso es sencillo, pero debe hacerse en persona. No es posible tramitar la REAL ID por internet. Estos son los pasos a seguir:

Reúne los documentos originales necesarios:

* Un comprobante de identidad, como pasaporte o acta de nacimiento.

* Un documento con tu número del Seguro Social, como una tarjeta del Seguro Social o un formulario W-2.

* 2 comprobantes de residencia en Nueva York, como facturas de servicios públicos, extractos bancarios o contrato de arrendamiento.

Si aplica, documentos que reflejen cambios de nombre, como certificados de matrimonio o sentencias judiciales.

* Verifica la lista de documentos en la guía oficial del DMV.

* Completa el formulario de solicitud para licencia o identificación.

* Agenda una cita en línea a través del sitio web del DMV.

Asiste a tu cita con todos los documentos originales. Allí te tomarán una nueva fotografía y procesarán tu solicitud.

Recibe tu nueva identificación por correo, usualmente en un plazo de 2 semanas.

Recursos en línea para facilitar el trámite

Conscientes de la demanda que se avecina, el DMV ha creado herramientas digitales para ayudar a los neoyorquinos a preparar su solicitud:

* Una guía interactiva que genera una lista personalizada de documentos requeridos según el tipo de identificación.

* Un sistema de preselección en línea que te permite adelantar parte del formulario antes de tu cita.

* Una herramienta de localización de oficinas para encontrar el DMV más cercano.

Estas funciones están disponibles en el sitio oficial del DMV de Nueva York y pueden reducir significativamente el tiempo de espera.

A medida que se acerca la fecha límite del 7 de mayo de 2025, las autoridades prevén una alta demanda para obtener citas en las oficinas del DMV. Si esperas al último momento, podrías enfrentar retrasos o quedarte sin disponibilidad.

El comisionado Schroeder lo resumió así: “Queremos que todos los neoyorquinos estén preparados. Antes de visitarnos, consulten nuestros recursos en línea para asegurarse de que tienen todo lo necesario”.

