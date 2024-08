Canelo Álvarez lanza dardo contra Edgar Berlanga previo a su combate

El boxeador mexicano y antiguo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, lanzó un dardo contra Edgar Berlanga ante los constantes alardes que ha realizado sobre lo que tiene preparado contra el tapatío para el combate que protagonizarán el próximo sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde pretenden convertir al boxeo en una de las mayores representaciones deportivas del planeta.

En declaraciones ofrecidas para ESPN, el peleador azteca consideró que Berlanga ha afirmado mucho que lo derrotará de manera sencilla y a lo largo de su carrera ha aprendido que aquellos que hablan más de la cuenta siempre terminan siendo los afectados por sus golpes; sostuvo que este enfrentamiento no será la excepción y mostrará todas sus cualidades para quedarse con la victoria.

“Va a terminar con mariachi. Siempre hemos sabido los que hablan mucho son los que hacen menos, hay que esperar al 14 de septiembre para ver qué trae, sé que es un peleador fuerte, pero ahora sí que no es nada nuevo para mí”, expresó el Canelo en sus declaraciones sobre todo lo que ha expresado Berlanga durante los últimos días.

“En la historia del boxeo, México contra Puerto Rico siempre ha sido una rivalidad grandísima, he tenido varias peleas contra puertorriqueños y me siento muy emocionado. Me encanta poder tener la oportunidad de pelear en esas fechas tan importantes para los mexicanos”, concluyó el peleador mexicano.

El enfrentamiento ha sido bastante cuestionado por diversos peleadores y antiguas figuras del pugilismo mundial como David Benavídez, quien aseguró que Berlanga no tiene las capacidades para ser un verdadero contrincante para el Canelo Álvarez.

Esta será la primera pelea que tendrá el boxeador mexicano luego de haber perdido su título unificado de los pesos súper medianos tras la decisión de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de despojarlo de su cinturón por no aceptar la pelea obligatoria que habían estipulado para él y luego dar a conocer que Berlanga sería su próximo rival.

