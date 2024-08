Telemundo aclaró la causa de la salida de Daniel Arenas

Daniel Arenas anunció su salida del programa ‘Hoy Día’ (Telemundo) el 1 de agosto, después de un año y medio de trabajo en el programa. El actor y presentador colombiano, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, explicó en su último día que la cadena lo contactó para renegociar su contrato, pero él decidió priorizar asuntos personales en este momento.

“Daniel Arenas ha decidido dejar su rol como copresentador del programa matutino de Telemundo, Hoy día. Todas sus contribuciones al programa y el profesionalismo y carisma que lo caracterizan“, expresaron en un comunicado exclusivo a ‘People en Español’.

Pese a las especulaciones en redes sociales y medios sobre su salida, Arenas aclaró que fue una decisión propia. Telemundo, por su parte, agradeció al actor por su tiempo en el programa y manifestó que la relación se mantuvo en buenos términos, deseándole éxito en sus futuros proyectos y expresando la esperanza de poder colaborar de nuevo en el futuro.

Telemundo aclara las circunstancias de la salida de Daniel Arenas de ‘Hoy Día’. Crédito: Mezcalent

La empresa no dudó en desearle lo mejor en los próximos proyectos profesionales que asuma desde este momento. Por ello, no descartan que más adelante exista la posibilidad de volverlo a contratar.

“Agradecemos todas sus contribuciones al programa y el profesionalismo y carisma que lo caracterizan. Le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos y esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro“, añadió el canal de televisión durante la exclusiva.

Daniel Arenas se despidió en ‘Hoy Día’

“Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro y amo a Telemundo y sobre todo a mi programa ‘Hoy Día’, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron, de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este que es una gran responsabilidad”, mencionó el colombiano para despedirse en ‘Hoy Día’.

Arenas aprovechó para aclarar el motivo de su renuncia: “Hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiendo a capa y espada y en estos momentos tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión. Esto no fue hace poco, desde hace un par de meses se tomó la decisión y de hecho Telemundo, muy honradamente y generosamente me llamó para renovar mi contrato, pero le di muchas gracias, les comenté lo que estaba pasando en mi vida y me entendieron”.

