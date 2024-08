Carlos Calderón se despidió de Daniel Arenas tras irse de ‘Hoy Día’

El pasado jueves Daniel Arenas dejó a más de uno sorprendido después de anunciar que era su último programa en ‘Hoy Día‘. Además, aprovechó para aclarar que no se fue en malos términos de Telemundo, todo lo contrario, fue una decisión personal que lo llevó a dejar su trabajo como conductor del espacio matutino.

Por ello, compañeros como Penélope Menchaca, Chiky Bombom y Gabriel Coronel se mostraron consternados por la noticia que les dio, mientras que Carlos Calderón le envió un emotivo mensaje para desearle lo mejor en el camino que está tomando.

“Hoy, mientras me recupero en casa de un resfriado, me entero que mi querido @danarenas escogió este día para despedirse de @hoydia. Lo que más me ha dolido es no poder haberte dado un fuerte abrazo, amigo. Eres de esos compañeros con los que uno sueña trabajar: un caballero, un profesional y un buen amigo. Además, tuviste el gran detalle de darme un regalo de despedida con palabras que agradezco y aprecio muchísimo”, comenzó diciendo en el post.

Carlos no perdió la oportunidad de resaltar las virtudes del colombiano y lo que conoció de él cuando trabajaron juntos: “El placer ha sido mío, pues estar a tu lado cuando hablas de tu fe, de tus principios, y ver cómo distingues con claridad lo bueno de lo malo, enfrentando a quienes defienden lo indefendible, es algo cada vez más difícil de encontrar. Has puesto a prueba mis propias ideas y mi sentido del humor, del cual siempre fuiste cómplice con una carcajada”.

Calderón fue despedido hace un tiempo de Univision. Sin embargo, Telemundo apostó a tenerlo en el espacio matutino y al mexicano no se le olvida la manera en que Daniel lo recibió. Por ello, no dudó en colgar un extenso mensaje para alguien que siempre se comportó muy bien con él.

“Gracias por recibirme como lo hiciste, por apoyar mi negocio al aire, por ir a la obra de Vanessa, por siempre preguntar por León, por tu honestidad y por ser un gran compañero. ¡Celebramos juntos triunfos que nunca existieron antes y que muchos pensaban eran inalcanzables! Un honor haber estado en ese mismo equipo contigo, seguiremos construyendo”, añadió.

Daniel Arenas sobre su salida de ‘Hoy Día’

“Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro y amo a Telemundo y sobre todo a mi programa ‘Hoy Día’, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron, de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este que es una gran responsabilidad”, dijo frente a las cámaras de Telemundo.

