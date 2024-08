Ximena Duque sufre accidente en Turquía

La reconocida actriz colombiana Ximena Duque ha sido víctima de un desafortunado accidente al caer de unas escaleras del hotel donde se hospeda mientras se encuentra en un viaje reciente por Estambul, Turquía. Como resultado de la caída, Duque sufrió varias lesiones.

Desde hace días, Ximena se encuentra en Turquía para conocer la fábrica de cosméticos Farmasi, empresa a la cual pertenece actualmente, y aunque el viaje inició bastante bien, lamentablemente las cosas tomaron un giro inesperado.

A través de sus historias de Instagram, la colombiana reveló que de manera sorpresiva sufrió una caída en las escaleras del hotel donde se hospeda, la cual le provocó un golpe muy fuerte en sus piernas y en su cadera, al punto de que le cuesta mucho trabajo pararse y caminar.

“Me acabo de levantar de la cama y estoy dando mis primeros pasitos. ¡No saben! No les puedo explicar lo que fue eso”, comenzó relatando para sus seguidores, a quienes les aseguró que ni ella misma entiende cómo fue que pasó todo.

“Pudo haber sido mucho peor. No me quebré nada, pero lo que siento es mucho dolor en la espalda, la otra pierna. Me rajé toda la pantorrilla”, agregó mientras mostraba sus heridas y aun moviéndose lentamente por el dolor en varias partes de su cuerpo.

La empresaria reveló que tuvo una aparatosa caída de la que ya se recupera https://t.co/0EObzFWdeq — HOLA! (@USAHOLA) August 7, 2024

Por último, la actriz y empresaria aseguró que no dejará que su incidente le impida ir a los eventos que ya tiene pactados con la compañía y señaló que ya está tomando algunos medicamentos para controlar el dolor y la inflamación.

Como era de esperarse, la noticia ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos para una pronta recuperación.

Sigue leyendo:

· Ximena Duque estrena nuevo armario en su mansión de Florida

· Ximena Duque dice lo que más le acompleja de su físico y revela algunos temores

· La duras confesiones de Ximena Duque han impactado a sus fans: vivió entre cucarachas con su hijo