Adamari López llevó a su hija al psicólogo para entender su separación

Adamari López ha compartido su experiencia personal y la de su hija Alaïa en relación con la terapia psicológica, destacando cómo este recurso ha sido fundamental para enfrentar los cambios emocionales tras su separación de Toni Costa. En su show digital ‘Ada y Chiqui de show’, enfatiza la importancia de cuidar la salud mental y de brindar apoyo emocional a los niños en momentos de transición.

“Lo que yo más busco es el bienestar de Alaïa y en el momento en que su papá y yo nos separamos entendía que podía haber un momento de estrés en la vida de ella porque también lo había sentido en la mía y obviamente también lo había en la de él, entonces buscar que ella estuviera bien era lo que nos unía tanto a Toni como a mí para enfocarnos en que ella estuviera bien“, comenzó diciendo en el mencionado espacio.

La presentadora de televisión expresó lo fundamental que es buscar ayuda de un profesional: “Y era lo correcto para hacer, que ella pudiese hablar de esos temas, que no sintiera que si me decía algo a mí de su papá entonces me iba a dar coraje o si le decía algo a su papá de mí o de lo que estaba pasando alguno de los dos podía tomar partido. Con esta persona, que era un lugar seguro en donde papá y mamá estaban de acuerdo con que fuera y platicara, nos aliviaba mucho a los dos”.

Adamari es un ejemplo de cómo abordar estos temas, mostrando que la terapia no solo es para los adultos, sino también para los más pequeños, ayudándoles a procesar sus sentimientos y a encontrar herramientas para manejar situaciones difíciles. Su mensaje resuena con muchos seguidores, alentando a otros a buscar ayuda profesional cuando la necesiten.

“Todavía hay días que me dice que sí que quiere ir con la psicóloga, pero también hay veces que no quiere porque dice ‘eso me pone triste y yo no quiero llorar’. Entonces sé que hay algo más que necesita ayuda para que ella pueda desahogar esos sentimientos y no tenga un nivel de enojo ni frustración ni coraje”, dijo.

López también aprovechó para comentarle a su compañera que no siempre las situaciones en el psicólogo están vinculadas con ella y su separación, pues también lucha con algunas cosas personales: “A veces no tiene nada que ver con él o conmigo, son cosas que pasan en la escuela que ella llegaba y si decía que alguna amiguita le estaba molestando eso a ella le generaba un nivel de estrés que necesitaba platicar con alguien”.

