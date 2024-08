Los nuevos detalles que dio Maripily Rivera de su romance

Maripily Rivera estuvo esta semana en ‘La Mesa Caliente’ y contó detalles de su nuevo amorío, que decidió empezar con Clovis Graciano, modelo brasileño con el que ya había tenido una relación anteriormente.

La boricua confesó que se siente muy entusiasmada con este noviazgo, pues ya llevaba bastante tiempo soltera.

Una de las primeras cosas de las que habló fue de lo alto que es su pareja y de cómo se ha sentido con él: “Después de cuatro años va muy bien porque retomamos la relación. Mi familia está bien compenetrada con él porque es un hombre que me da mi espacio, le encanta lo que hago, como visto, le gusta la Maripily sexy”.

Además de esto, afirmó: “No se mete en nada de lo mío, me da mi espacio y mi respeto. Ya estamos planificando pasar Navidad juntos en Brasil, voy para allá por primera vez”.

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’ comentó que ella en el reality show se enfocó en que la gente conociera su parte más humana, pero ahora que terminó esta experiencia decidió darse una oportunidad en el amor.

“Estaba en un momento tranquila, desintoxicándome, dándome mi espacio, sola, porque a veces nosotras necesitamos nuestro espacio”, dijo.

Maripily Rivera también habló de su obra de teatro con la que visitará varias ciudades. En esta producción ha habido algunas polémicas, sobre todo por Aleska Génesis, quien hace poco dijo que la habían ofendido cuando fue a Puerto Rico a ver la pieza teatral.

Ante esto, Maripily comentó: “Yo no sé de qué se ofende porque aquí la más ofendida, bulleada y señalada de la casa fue Maripily y eso lo pudo ver el público en el 24/7, los sobrenombres, las burlas que hicieron, especialmente ella, que se hacía la mosquita muerta. Todo lo que ustedes ven en la obra fue lo que vimos en el 24/7 en ‘La Casa de los Famosos’, pero yo lo subí en una comedia porque eso es lo que el público quiere ver, que si las peleas, que si las frases, ahí no hay nada de ofensa, de falta de respeto. Todo lo contrario, aquí quien me faltó el respeto fue ella”.

Lamentó que Clovis también la defienda porque él leyó los libretos y no había dicho nada, al igual que Aleska Génesis. Sin embargo, espero que saliera la obra para quejarse.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera muestra cuerpazo en traje de baño y presume a su nuevo novio

· Maripily lanza “Macumba” y ‘le come el mandado’ a Lupillo

· ¿Maripily Rivera tiene nuevo novio?