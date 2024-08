Ariadne Díaz aclara que no está separada de Marcus Ornellas

Luego de los rumores que surgieron debido a que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se dejaron de seguir en redes sociales, la propia actriz aclaró que no están separados y reveló el motivo por el que dejó de seguir a su esposo.

En entrevista para las cámaras de Televisa Espectáculos, la tapatía confesó que las situaciones negativas que ha enfrentado con el brasileño las soluciona eliminándolo de sus redes sociales de vez en cuando y al momento de reconciliarse lo vuelve a agregar.

Ariadne admitió que no es la primera vez que hace esto, normalizando el hecho, pues asegura que no tiene nada de malo si de repente cae gorda la pareja o el marido y no se quiere saber nada de él, como fue su caso.

“Yo ya lo he hablado abiertamente. Cuando nos enojamos lo dejo de seguir en redes porque el algoritmo todo el tiempo me lo está enseñando porque todo el tiempo compartimos cosas y digo ‘ahorita me cae gordo, ahorita no lo quiero ver’, normalicemos el dejar de seguir a nuestros novios y maridos cuando nos caen gordos, ya después los vuelves a seguir“, aclaró entre risas.

“Justamente coincidió que él estaba afuera cumpliendo con compromisos labores, lo dejo de seguir, regresa el sábado pasado, cuando nos vimos me dice: ‘¿Ya viste que están diciendo que nos separamos porque no nos seguimos en redes?’. Y yo dije: ‘¡Wow! los valores familiares están puestos en si te sigues en redes”, agregó.

Para finalizar, la actriz señaló que los rumores se desataron precisamente cuando Marcus se fue a locación y aseguró que las bases de su relación amorosa van mucho más allá de estar al pendiente de sus plataformas digitales.

“Nuestra familia está edificada en bases bastante más sólidas que las de las redes sociales, o si nos seguimos o nos dejamos de seguir, que eso al final son tonterías. Todo está súper bien”, aseguró.

De esta manera, queda demostrado que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas siguen siendo una de las parejas más estables y amorosas del mundo del espectáculo tras casi diez años juntos y de haber construido una familia con su pequeño Diego, nacido en el año 2016.

