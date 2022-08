Daniella Álvarez agradece el amor y el mimo de Daniel Arenas, quien hizo posible que su recorrido por Venecia fuera de ensueño

Daniel Arenas y su novia Daniella Álvarez están siendo noticia internacional por las vacaciones que están viviendo juntos. La modelo publicó en su Instagram en el que mostró cómo el colombiano la ayuda a subirse a una góndola para dar un paseo romántico por la ciudad de Venecia y que acompañó con un emotivo mensaje con el que le agradece todo lo que ha hecho para que pueda disfrutar las vacaciones.

“Wow, montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensarlo dos veces para ir. Pero ahí estás siempre tú. Gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y con lo que no, ¡te amo!”, escribió Daniella.

En el corto también se puede ver cómo el actor consiguió una silla de ruedas eléctrica para pasear por París y Roma y disfrutar de una obra de teatro sin problemas de acceso, aunque también hubo instantes en los que se vio a la ex reina de belleza caminar y posar con ayuda de su prótesis.

Lee más de Daniella Álvarez:

Daniella Álvarez ahora deberá andar en silla de ruedas: “Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta, ahora debo tener paciencia”

Confirmado: Giselle Blondet y Adal Ramones se unen a ‘Nuestra Belleza Latina’

Daniel Arenas confirma que tiene una relación con Daniella Álvarez