Daniel Arenas envió una carta tras su salida de ‘Hoy Día’

Hace una semana el presentador de televisión Daniel Arenas sorprendió a la audiencia de ‘Hoy Día’ tras anunciar su renuncia en vivo. Por ello, aprovechó para publicar una emotiva carta en Instagram, donde habla del presunto motivo de su salida, pero también agradeció a sus fans y a Telemundo.

El destacado actor de telenovelas comenzó diciendo que: “Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o ‘viral’ por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad. Hay mucha oscuridad familia, así que tenemos que ser LUZ donde se necesite”.

“Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi DIOS me puso ahí y que si venía de ÉL era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy por hoy después de todo lo vivido entiendo mejor que nunca, que ese PROPÓSITO es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo”, expresó el colombiano.

El actor agradeció a su equipo de trabajo y a todos los que formaron parte de su experiencia en el matutino, destacando la camaradería y las amistades que cultivó durante este tiempo. También reafirmó su compromiso de seguir adelante con nuevos proyectos y retos en el mundo del entretenimiento, animando a sus fans a estar atentos a lo que vendrá.

“Nuevamente, GRACIAS @telemundo GRACIAS @hoydia por creer en mí y dejarme brillar. GRACIAS a todos los que están detrás de cámaras y que el público no ve, pero que si ustedes nada sería posible. La Batuta está más clara que nunca querido Carlitos seamos VIRALES haciendo el bien dando ejemplo y recordándole a la gente todo con AMOR vale la pena”, expresó.

El mensaje de Arenas resonó con muchos de sus fans, que le enviaron mensajes de apoyo y cariño, reafirmando que su conexión con ellos sigue siendo fuerte incluso ante los cambios. La carta fue recibida con entusiasmo y comentarios positivos.

“De las cosas que más disfruté entre muchas de este trabajo fue poder dar mi opinión y mi punto de vista en muchos temas, algunos más álgidos que otros, pero siempre con todo mi respeto y hablando desde el corazón”, agregó el actor.

Sigue leyendo:

· Telemundo aclaró la causa de la salida de Daniel Arenas

· Carlos Calderón se despidió de Daniel Arenas tras irse de ‘Hoy Día’

· ¿Cómo es el apartamento en Miami de Daniel Arenas, el colombiano que salió de ‘Hoy Día’?