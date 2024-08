FOTO: Nadia Ferreira estaría trabajando en su debut como cantante

La modelo paraguaya Nadia Ferreira podría estar cerca de iniciar una nueva faceta en su ya amplia trayectoria artística. Y es que gracias a una fotografía, compartida por la madre de la sudamericana, la esposa de Marc Anthony estaría cerca de debutar como cantante.

En la fotografía compartida, se puede ver a la también empresaria dentro de lo que parece ser un estudio de grabación. A pesar de que en la misma imagen no se puede ver el rostro de Ferreira, el perfil de la mujer, así como la acción de Ludy Ferreira, madre de Nadia, de compartir la foto, dejó más que en claro que se trata de la joven estrella.

De igual manera, y dentro de la fotografía, se puede notar que Ferreira se encontraba en plena grabación. Sin embargo, y ante la falta de detalles o información oficial, no se ha revelado el tipo de grabación que realizó Nadia así como la fecha en la que se podría escuchar o ver a la modelo en su faceta como cantante.

Nadia Ferreira busca su lugar dentro de la música

A pesar de la sorpresa que causó para un gran número de usuarios, lo cierto es que la paraguaya no es ajena a la industria musical.

En entrevistas previas, la esposa de Marc Anthony reveló que cuenta con una canción, de música urbana, en su haber además de una canción homenaje a su país llamada guarania.

Siempre digo, yo soy una caja de sorpresas y el mundo del entretenimiento vive en mí. En cuanto a la música, de hecho, ya tengo algunas canciones grabadas; hice un homenaje a mi país y a nuestro idioma” Nadia Ferreira – Modelo

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el peso de su esposo dentro de la industria musical, la modelo podría estar cerca de lanzarse de manera masiva. Lo anterior, incluso, podría dar pie a una posible colaboración, en el futuro, entre Ferreira y Anthony.

Actualmente, y gracias a su diversidad de labores, Nadia Ferreira se sigue desempeñando como modelo e imagen de diversas marcas, además de desarrollar su faceta como empresaria con algunas compañías pequeñas.

Casa de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Fue el pasado 8 de agosto, a través de diversos medios locales, que se reveló que la mansión de Marc Anthony, en Casa de Campo, La Romana, República Dominicana, habría sufrido un incendio devastador.

En la diversidad de videos compartidos en redes sociales, se pudo constatar que la propiedad del intérprete de “Ahora Quien” sufrió grandes daños antes de la llegada de los bomberos.

▶️ VIRAL | 😱



Reportaron un incendio en la mansión de Marc Anthony y Nadia Ferreira.😮



🏠La vivienda, de 10 mil pies cuadrados, está ubicada en una lujosa villa en República Dominicana.



👉Hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro en la casa conocida como “El… pic.twitter.com/Kf9vR7ibC7 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) August 8, 2024

Sin embargo, y a pesar de los inminentes daños, los cuales iniciaron en la parte de los bungalows, se reveló que la casa principal, llamada El Oasis, no presentó afectaciones, además de que no se originaron heridos. Hasta el momento, no se ha revelado la causa del siniestro. De igual manera, el cantante latino o su esposa han evitado brindar información al respecto.

Continúa leyendo

Tunden a Nadia Ferreira por asistir a la boda de Ángela Aguilar siendo amiga de Cazzu

FOTO: Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran el primer año de su hijo con tumultuosa fiesta

FOTO: Nadia Ferreira conmueve en redes sociales tras mostrar cómo ha crecido su hijo