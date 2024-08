Francisca explicó cómo logró recuperar su relación amorosa

Francisca reflexiona sobre cómo su pasado y las experiencias de su infancia influyeron en su percepción del amor y las relaciones. Atrapada en un ciclo de inseguridades y creencias limitantes, se dio cuenta de que debía confrontar sus propios demonios para poder construir una relación sentimental saludable con Francesco Zampogna.

“Yo venía de cierto tipo de relaciones que podíamos llamarlas tóxicas o relaciones que no me sumaban absolutamente nada, que era lo que yo me convencí que me merecía. Aunque yo reconocía a Francesco como ‘ya ese es el padre de mis hijos’, yo estaba tratando de sabotear la relación porque creía que él era demasiado bueno para mí”, dijo en su pódcast.

La dominicana compartió cómo el ultimátum que recibió de él fue un punto de inflexión. Él le hizo entender que el amor verdadero no debería estar marcado por los celos y comportamientos dañinos, sino por la confianza mutua y el respeto.

“El hombre me tenía que celar, que me tenían que prohibir mi manera de vestir y ciertas cosas, que me tenían que revisar y yo, respectivamente, revisar su teléfono celular, que no podía salir con amigas o a donde quiera que yo fuera tendría que llevarme… Yo venía de ese tipo de relación”, añadió.

Este proceso de cambio no fue fácil para Francisca, ya que tuvo que despojarse de viejas costumbres y aprender a valorarse a sí misma. Con el tiempo, empezó a reconocer su merecimiento de un amor genuino y dejó atrás la noción de que debía conformarse con menos.

“Y por un momentito, si no hay una reflexión o un entendimiento, yo creo que no estaría aquí sentada hablando de Franco ni de Gennaro ni de Francesco, porque la relación se hubiera terminado”, manifestó la presentadora de televisión.

Su historia es una poderosa lección sobre la importancia de sanar las heridas del pasado y abrirse a la posibilidad de relaciones positivas y enriquecedoras. El testimonio de Francisca no solo es una inspiración para quienes han lidiado con relaciones tóxicas, sino también un recordatorio de que todos podemos crecer y encontrar el amor que realmente merecemos.

“Un día él me dijo: ‘Hello, párate aquí en este momento la gente se junta para ser feliz’. Esa frase me cambió completo y dije, ‘caray ese es el sentido de estar en una relación’. Es elegir a una persona para respetarla, amarla, para ser felices. Si tú no te sientes en paz con una persona entonces ese no es tu lugar”, dijo.

