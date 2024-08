Shanik Berman y Marco Antonio Regil: todo sobre la polémica tras ‘La Casa de los Famosos México’

Shanik Berman habló en el programa ‘Marco Antonio Regil en Fórmula’ sobre las declaraciones que hizo en ‘La Casa de los Famosos México’, que causaron revuelo, pues habló de la relación que el presentador tenía con su madre.

En el reality show, la periodista aseguraba que ambos tenían algo muy estrecho, al punto que le decía “su maridito”.

Este comentario no le gustó al conductor y por eso había mucha tensión en el encuentro que tuvieron este viernes, en el que pudieron decirse frente a frente sus cosas.

En el programa, Shanik Berman fue bastante clara y explicó qué intención tenía su mensaje: “Yo quisiera que tú dieras clases de cómo ser un buen hijo. Si hay alguien en este mundo y me consta y lo he dicho hasta el cansancio, que es el mejor hijo del mundo, es Marco Antonio Regil. Quisiera que mi hija fuera como Marco Antonio Regil conmigo, desde ahorita hasta que yo envejezca y me vaya al cielo. Marco Antonio Regil tiene muy buen karma porque el mandamiento principal es honrarás a tu madre y a tu padre, no honrarás a tus hijos”.

La periodista comentó que ella vive de su reputación y que no tergiversó ninguna información. “Yo pienso, a ver, primero, si lo que yo dije te dolió, te suplico que me perdones por haberte lastimado porque lo único en mi vida que yo nunca quisiera es lastimar a alguien que yo quiero después de tantos años”.

Marco Antonio Regil, luego de escucharla, reaccionó: “A mí me lastimó escuchar esto, no solo porque cambió completamente la verdad, sino porque venía de alguien a quien estimo. La quiero y dije: por qué está hablando de esto. Sí me lastimó”.

Además de esto, afirmó: “Estás juzgando a un niño de cuatro años, con una mamá en medio de la menopausia, que tuvo a un marido alcohólico y que sacó adelante a tres hijos. Para mí es una historia sagrada y sí me dolió que la tocaras”.

Por último, le comentó: “Mide las consecuencias. Ten cuidado con lo que dices, es todo lo que te pido”.

