Elizabeth Álvarez responde a las críticas de su cuerpo

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han sabido conjugar tanto su vida personal como profesional de manera exitosa. Recientemente, fueron el centro de atención al protagonizar una campaña publicitaria para una empresa de comercio electrónico. Sin embargo, la misma también generó controversia debido a comentarios sobre la apariencia de ella, lo que provocó especulaciones acerca de un posible embarazo.

En una muestra de su carácter y buen humor, Elizabeth decidió responder a estos rumores de manera sarcástica. Cuando los medios le preguntaron sobre los comentarios acerca de su figura y los rumores de embarazo, la actriz respondió con ironía, afirmando que estaba embarazada y aparentemente ya estaría bastante avanzado, lo cual claramente era una broma.

De esta forma, Elizabeth no solo defendió su imagen, sino que también demostró su capacidad para manejar situaciones de presión con gracia, subrayando que las críticas pueden ser respondidas con humor. “Sí, sí estoy embarazada, muchachos, tengo seis meses de embarazo”, le dijo a los medios de comunicación.

“Imagínate que uno, cada vez que salen cosas y que dicen cosas. Ahora como no sé por qué nos estamos enfocando a criticarnos tanto y a opinar tanto de nuestros cuerpos, me parece una falta de respeto terrible. Lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz a mi edad, tengo 46 años, estoy muy contenta con quien soy, con lo que tengo, como estoy, porque esto es lo que ven, así estoy”, expresó.

Esta respuesta, que fue ampliamente difundida en programas de televisión, como “Hoy”, dejó en claro que no se dejaba afectar por las especulaciones y que la información circulante carecía de fundamento.

“Estamos muy felices y contentos y aparte tengo 46 años, sería una irresponsabilidad en este momento de mi vida (tener más bebés). No, no lo estamos ni buscando, ni planeando ni nada por el estilo“, expresó la destacada actriz. Elizabeth no culminó su intervención sin antes añadir que: “Con León y Máxima la verdad es que estoy tan feliz y satisfecha y contenta, que pedir algo más a la vida ya sería un insulto”.

