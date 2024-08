Emilio Osorio habló de la relación amorosa de Niurka Marcos

Niurka Marcos ha vuelto a capturar la atención del público al declararse enamorada de Bruno Espino, un modelo, actor y bailarín. La pareja no ha dudado en mostrar su romance de manera pública, lo que ha generado comentarios y especulaciones. En medio de esta situación, Emilio Osorio, el hijo menor de la vedette fue consultado sobre la relación sentimental de su madre con su pareja.

“Bien, lo conocí, hablé con él. Se llama Bruno. Increíble, mientras (mi mamá) esté feliz. No pregunto muchas cosas porque ella tampoco me pregunta a mí. La veo muy feliz en redes sociales y eso es lo importante”, dijo frente a los medios de comunicación.

Emilio defiende la autenticidad de su madre y asegura que Bruno no está interesado en aprovecharse de la fama de Niurka. Él confía en que su madre no permitiría que alguien se beneficiara de su éxito y es consciente de su fuerte carácter.

“Si esa es su meta (colgarse de la fama de Niurka Marcos), no lo va a lograr. Porque la primera que le va a decir algo va a ser mi mamá y no le va a ir muy bien. No creo que sea la mejor idea”, le respondió a los reporteros.

Emilio Osorio opinó del inconveniente que hay entre sus padres

Además, Emilio se pronunció sobre el conflicto que Niurka tiene con su padre Juan Osorio, y dejó claro que esa situación no le afecta a nivel personal ni profesional. Para él, es un asunto que no incide en su vida, enfatizando que cada uno debe lidiar con sus propios problemas.

“Para mí no es lastimoso porque uno compra su propio boleto en la vida. Mi mamá compró el boleto de, evidentemente, entrar en este toma y trae. Y, al fin y al cabo, mi papá también está respondiendo; entonces, a mí no me duele porque a mí no me están diciendo nada. No tengo nada que ver. De lo que se digan, ya nada más el tiempo determinará qué pensarán ellos, a mí no me toca. Para mí es madre, primero que nada y es un pilar; como mi papá es un pilar para mí. Mi carrera va más allá de eso”, mencionó sobre las diferencias que hay entre ellos.

Sigue leyendo:

· Emilio habló del conflicto entre Niurka Marcos y Juan Osorio

· Niurka Marcos muy entusiasmada mostró a su nuevo novio

· Niurka Marcos apoya las apresuradas decisiones de Nodal y Ángela Aguilar