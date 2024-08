Conoce a Bruno, “el príncipe”, el nuevo novio de Niurka Marcos

Niurka Marcos, vedette cubana, se dio una nueva oportunidad en el amor. Ahora tiene como nueva pareja a un modelo identificado en las redes sociales como Bruno, “el príncipe”, quien este jueves le pidió que fuera su novia.

En la cuenta en Instagram del también actor se vio un video en el que habló del momento en el que le pidieron comenzar un romance.

“Upss, nos llegó el amor”, dijo en la publicación, que ha obtenido varios comentarios en la plataforma.

Además, confirmó: “Dijo que sí”.

Varios usuarios reaccionaron a la publicación con mensajes en los que le daban sus mejores deseos para este momento juntos, pero también hubo quienes preguntaron si este amorío de la “mujer escándalo” durará o no mucho tiempo.

“Ojalá que esto no sea un contrato como siempre, Niurka inventa noviazgos”, “Yo espero que este no nos defraude, mamá Niu, estamos felices porque tú lo estás”, “Mamá Niu, ese hombre es mío. No te creas, es bromita ejeje muchas felicidades”, escribieron algunos.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Brava, Niurka, brava, a disfrutar”, “Cuida y ama a mi Niurka hermosa”.

¿Qué ha dicho Niurka Marcos de su nuevo novio?

En su cuenta en Instagram, la cubana compartió algunos detalles de su nueva pareja.

En un video que compartió, adelantó que vive un momento muy especial y agradece por eso: “Sí, ya tengo una relación. Ayer me dijeron ‘¿quieres ser mi novia?’, me sonrojé”.

Además de esto, afirmó: “Es súper noble, prudente, de pocas palabras, o sea, es súper tímido en sus relaciones cotidianas, tiene un corazonzote de sencillo y amoroso, por eso me conquistó”.

“Me encanta que sufran, estamos muy enamorados los dos, somos sagitarios”, afirmó.

También destacó que su nueva pareja es un gran hombre: “Es un semental, pero yo soy otro, oh, sí. Dos sementales que se juntan, pero lo más importante es el corazonzote que tenemos los dos”.

Esta relación de seguro será muy seguida, debido a lo controversial que es Niurka Marcos y por eso muchos estarán atentos a los distintos contenidos que comparta junto a su nuevo amor.

