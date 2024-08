Lourdes Stephen le manda mensaje a Daniel Arenas luego de su salida de ‘Hoy Día’

Lourdes Stephen, presentadora de ‘Al Rojo Vivo’, fue una de las que reaccionó a la reciente carta que lanzó Daniel Arenas para despedirse del programa ‘Hoy Día’, que transmite Telemundo, y aclarar que no lo despidieron, sino que se trató de una decisión que había pensado desde hace tiempo.

En la publicación, la dominicana aprovechó para mostrarle su solidaridad por este cambio en su vida laboral que tuvo el actor colombiano.

“¡Que nuestro Dios siempre guíe tu camino, porque en Él no hay paso en falso! Te deseo lo mejor hoy día y siempre!”, le dijo.

Pero, Lourdes Stephen no fue la única que habló de esto, ya que otros artistas, como Juan Pablo Llano, aprovecharon para también hablar de este tema: “¡Hermano! Si tienes claro el para qué, todo siempre estará claro en tú vida. Un abrazo”.

Daniella Álvarez fue otras de las que habló al respecto: “Te aplaudo y te admiro. No muchas personas son capaces de tomar decisiones como estas. Tu Fe inquebrantable y esa enorme certeza en tu corazón te seguirán llevando por el mejor de los caminos. Gracias por enseñarnos lo que realmente es importante! Tu propósito en esta vida es inmensamente especial”.

¿Qué dijo Daniel Arenas de su salida?

En su cuenta en Instagram, el famoso habló con un extenso mensaje para negar que fue despedido de Telemundo luego de un mensaje que dio sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi DIOS me puso ahí y que si venía de ÉL era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy por hoy después de todo lo vivido entiendo mejor que nunca, que ese propósito es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo”, comentó.

Además de esto, sostuvo: “Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o ‘viral’ por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad. Hay mucha oscuridad, familia, así que tenemos que ser luz donde se necesite”.

Sigue Leyendo más de Lourdes Stephen aquí:

· Lourdes Stephen de “Al Rojo Vivo” agradece a su compañera y co-presentadora Jessica Carrillo por contribuir a su felicidad

· Lourdes Stephen dice que la fe es uno de los motores más importantes de su vida y habla de su milagro

· Lourdes Stephen se une a Al Rojo Vivo y nos cuenta: cómo fue su salida de Univision y su recibimiento en Telemundo