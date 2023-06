Lourdes Stephen de “Al Rojo Vivo” agradece a su compañera y co-presentadora Jessica Carrillo por contribuir a su felicidad

Ni en su sueño más loco, Lourdes Stephen soñó que viviría lo que vive hoy en día. La presentadora de “Al Rojo Vivo” de Telemundo agradece a su compañera y co-presentadora Jessica Carrillo por contribuir a su felicidad y revela una rutina diaria que le ayuda a conseguir sus metas.

“Súper contenta, de verdad muy feliz, me siento realizada. El final del año pasado y lo que va de este año he conquistado tantas cosas, gracias a Dios y al público maravilloso. Estar en ‘Al Rojo Vivo’ es un sueño hecho realidad, ¡Dios mío! Ni en mi sueño más loco me hubiera imaginado lo feliz, feliz que me siento y que vivo cada día, cada vez que estoy aquí”.

¿Por qué te hace tan feliz?

Lo que pasa es que me siento en casa y eso a veces puede sonar muy fácil, pero no siempre uno logra, en su trabajo sentirse en su trabajo y yo desde que pisé este lugar por primera vez me sentí en casa. Gran parte de eso se lo debo a Jessica Carrillo, que es mi compañera porque siempre fue muy cálida conmigo, me trató desde el primer día como familia.

“Cuando yo llego aquí le doy gracias a Dios. De hecho, yo tengo hasta una canción que canto de camino al trabajo, siempre, porque yo siempre le entrego mi vida y mi voz y hasta mi propio silencio; entonces, yo le canto cuando vengo de camino dándole las gracias precisamente por eso, y que me ayude siempre en todo momento”.

Lourdes siempre ha tenido claro dónde radica la felicidad. “Todas las cosas que yo he hecho en mi vida, todas las cosas, desde vender jugo de caña en la zona colonial de la República Dominicana hasta la posición que tengo el día de hoy, mi trabajo y mi responsabilidad, todo me lo gozo”.

“Todo lo hago con pasión, todo lo hago con respeto, todo lo hago con agradecimiento porque uno tiene que ser agradecido de las cosas que uno tiene en la vida”.

