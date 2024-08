Gabriel Soto aclara rumores sobre que Irina Baeva maltrataba a sus hijas

El actor Gabriel Soto ha salido al paso para aclarar los rumores que estuvieron circulando tras su separación con Irina Baeva, en los que surgieron señalamientos de un supuesto maltrato por parte de la rusa hacia las hijas que Soto tiene con Geraldine Bazán.

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, Gabriel desmintió categóricamente las afirmaciones de que Irina estaría involucrada en conductas violentas hacia sus hijas Alexa Miranda y Elisa Marie.

“Por supuesto que no, por supuesto que no. También, a ver, somos gente adulta, inteligente, y jamás permitiríamos violencia de ninguna manera”, aseguró.

Gabriel Soto también aprovechó para compartir detalles sobre su proceso emocional durante este tiempo. Afirmó que ha estado recibiendo terapia psicológica, un recurso que comenzó a utilizar incluso antes de su ruptura con la actual protagonista de la obra “Aventurera”.

“Estoy pasando un duelo, un proceso duro, difícil. Ahí vamos pasándolo. Somos seres humanos finalmente, sentimos, lloramos, nos duele, pero bueno, es el precio de la fama, finalmente es lo que tenemos que hacer”, explicó.

“Bueno, desde antes ya hasta estábamos tomando una terapia y cada uno va a continuar su proceso de la terapia”, agregó Soto.

Cabe señalar que Irina Baeva y Gabriel Soto decidieron anunciar abiertamente su separación el pasado mes de julio tras cinco años de romance, luego de que a Soto lo vincularan sentimentalmente con Cecilia Galliano, su compañera de reparto en la obra de teatro “El Precio de la Fama”.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando días después del comunicado que hizo el galán en sus redes sociales, la rusa decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!, asegurando que la ruptura la tomó por sorpresa debido a que se realizó sin su consentimiento y que días antes de la noticia, aún estaban juntos.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomo por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, aclaró Baeva en su momento a la publicación.

