Irina Baeva se metía a su camerino a llorar por Gabriel Soto

Irina Baeva ha atravesado momentos difíciles tras su separación de Gabriel Soto anunciada a mediados del mes de julio, lo que fue confirmado por el productor Juan Osorio. En una reciente entrevista en el programa ‘Todo para la mujer’, también compartió que la actriz rusa se mostraba afectada y llegó a llorar en su camerino mientras se preparaba para interpretar el papel de ‘Elena Tejero’ en la obra de teatro ‘Aventurera’.

El productor mexicano no puso en duda comentar algunas situaciones que vivió la ex de Soto: “Pues sí, tú la veías llorar en su camerino, es un ser humano, es una mujer que estaba enamorada, o que está enamorada, yo no lo sé, pero a la hora (de la función) había que limpiarse las lágrimas y salir a interpretar a Elena, lo tenía que hacer muy bien”.

Osorio aprovechó para hablar del desenvolvimiento que tuvo ella durante un momento donde no dejaba de recibir críticas por el trabajo que venía realizando: “Yo creo que para Irina Baeva es un parteaguas, esto le enseñó a actuar mejor, a ser versátil, a tener una coraza porque se le juntó todo”.

“Me da muchísimo gusto la fortaleza que ha adquirido, eso le sirvió, la catarsis de la obra para poder superar lo que acaba de vivir de sus sentimientos”, dijo el productor tras los duros momentos que le tocó atravesar.

A pesar de su complicada situación personal y las opiniones en su contra que ha recibido, Irina ha demostrado un gran compromiso y fortaleza al continuar con su papel. Osorio expresó su apoyo a la actriz, elogiando su profesionalismo y determinación para seguir adelante con el espectáculo.

Juan no dudó en hablar en todo lo negativo que hubo durante la formación de Baeva: “Todos los ataques que le hicieron por el personaje injustamente, porque yo sabía que estaba verde, pero ¿cómo la vas a hacer crecer?, ¿cómo haces una protagonista?, paulatinamente, metiéndola al campo de ruedo y órale, a capotear”.

La habilidad de Irina para manejar su situación emocional y todavía desempeñar su papel en el escenario ha sido admirada por el productor, quien reafirmó su decisión de mantenerla como protagonista a pesar del tumulto mediático.

Sigue leyendo:

· Irina Baeva según no maltrató a las hijas de Gabriel Soto

· Gabriel Soto confirmó que su ex Irina Baeva le fue infiel

· Irina Baeva aparentemente “trataba mal” a las hijas de su ex Gabriel Soto