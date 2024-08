Adamari López y la amarga experiencia en ‘Hoy Día’

Adamari López ha compartido abiertamente sus experiencias como madre y los sacrificios que ha tenido que hacer para equilibrar su carrera en la televisión con su responsabilidad como madre. A lo largo de más de una década en Telemundo y su trabajo en el programa ‘Hoy Día’, logró importantes hitos profesionales, pero también enfrentó retos significativos en su vida personal, especialmente en la crianza de su hija, Alaïa Costa.

“Yo tenía la ventaja de tener la tarde libre, pero en la mañana, en los horarios que son las actividades de los niños, 8:30, 9 o 10 de la mañana, yo estaba al aire del programa. La mayoría de las veces quien va es la mamá, a veces el papá iba, si no estaba trabajando. Pero yo casi nunca podía ir“, comenzó diciendo en ‘Desiguales Todos Opinamos’.

Durante una entrevista en el programa de Univision, Adamari reflexionó sobre lo difícil que fue para ella no poder asistir a muchos de los eventos escolares de su hija debido a los horarios de su trabajo. Sin embargo, mostró su compromiso y dedicación al buscar maneras de estar presente, incluso intentando negociar con el colegio y las maestras para poder participar en circunstancias especiales.

“Yo a veces trataba de acordar con las maestras: ‘Hay algunas de esas actividades que se puedan hacer después de las 11 y cuarto de la mañana, para yo poder estar presente’, porque las cosas son temprano”, añadió.

Una de las anécdotas más emotivas que compartió fue sobre una misa semanal en la escuela de Alaïa, a la que pudo asistir. La sorpresa y felicidad de su hija al verla allí reflejan lo valioso que es para Adamari encontrar tiempo para estar cerca de su hija y ser parte de su vida cotidiana. La presentación de su historia subraya su deseo profundo de ser madre, un anhelo que, tras mucho esfuerzo, finalmente pudo realizar.

“Antes de que terminara de trabajar en el programa, nunca había ido (a la misa), y (Alaïa) siempre veía a todos los papás que llegaban y yo no iba. Recuerdo el primer día que fui, ella solamente me miraba, se me acercaba, me tocaba”, dijo López.

Sigue leyendo:

