David Zepeda aclara si tuvo o no un amorío con Irina Baeva

Las especulaciones sobre un posible romance entre David Zepeda e Irina Baeva han cobrado fuerza los últimos días, especialmente ahora que la rusa está soltera. Se ha mencionado que ambos podrían haber tenido un amorío en el pasado cuando ella mantenía una relación con su exnovio Alfredo Abundis, lo que convirtió al mexicano en el “tercero en discordia”.

Ante estas especulaciones, Zepeda se mostró cauto y decidió no profundizar en el tema. Durante la presentación de la obra “Perfume de Gardenia”, en la que participa, afirmó: “No tengo nada que decir. Pregúntenle a los involucrados, no tengo nada que ver.” Aclaró que conoce a Irina desde hace muchos años y que la estima, pero que eso es lo único que podía comentar.

El actor se ve envuelto en esta controversia porque algunos detalles surgieron tras las declaraciones de la primera expareja sentimental de la rusa tras su llegada a México hace tiempo: “A Irina (Baeva) la conozco de hace muchos años y la quiero muchísimo. Eso es todo lo que puedo decir“.

El actor también hizo énfasis en que las habladurías sobre su presunta relación con Baeva no eran nuevos y solicitó a la prensa que dejara de agravar la situación para la actriz, quien ha estado en el centro de atención mediática durante un tiempo. “Eso fue hace muchísimos años. Ya suelten a Irina, no sean canijos (malos); pobrecita“, añadió.

En cuanto al quiebre con Gabriel Soto, Zepeda expresó que no ha tenido comunicación con él y no tiene información sobre cómo está manejando la ruptura sentimental, recalcando que esos temas son asuntos personales que deben solventarse entre ellos.

¿Qué dijeron de David Zepeda e Irina Baeva?

“La verdad tiene como una década, ya no me acuerdo bien, pero lo único que sí recuerdo es que (David) la chuleaba mucho, le decía ‘estás hermosa, estás bellísima’“, expresó Alfredo Albundis, ex de Irina, a ‘Todo para la mujer’.

“Sí, en parte… Yo la terminé a ella. Yo estaba dando, dando y dando, puros sacrificios y ella no. Va más por ahí como dices, la pretendía y ella se dejó deslumbrar”, mencionó sobre el motivo por el cual dejaron la relación sentimental hasta ahí.

