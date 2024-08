Director de Chipotle se va a Starbucks

Chipotle Mexican Grill, Inc. anunció que Brian Niccol, presidente y director ejecutivo, aceptó el cargo de presidente y director ejecutivo de Starbucks y dejará la empresa a partir del 31 de agosto de 2024.

Niccol se ha desempeñado como director ejecutivo de Chipotle desde 2018 y como presidente de la junta directiva desde 2020.

“La Junta Directiva de Chipotle ha nombrado a Scott Boatwright , director de operaciones, como director ejecutivo interino. Boatwright se incorporó a Chipotle en 2017 y ha sido fundamental para impulsar las operaciones de los restaurantes de los más de 120,000 empleados y más de 3,500 restaurantes de la empresa. También dirigió la integración de nuevas tecnologías en los restaurantes, creó una cultura sólida alineada con los valores de la organización y logró tasas de retención líderes en la industria, lo que produjo resultados impresionantes y mejoras en el rendimiento y la experiencia general de los huéspedes”, dice un comunicado de la compañía.

Boatwright desempeñó un papel fundamental como parte del equipo de liderazgo que creó y ejecutó la estrategia de recuperación que ha brindado resultados increíbles desde que comenzó en 2018.

Boatwright y el equipo de liderazgo continuarán ejecutando el plan estratégico de la empresa sin interrupción.

Además, Jack Hartung, quien recientemente anunció su retiro de Chipotle en 2025, acordó permanecer en la organización por tiempo indefinido como presidente de Estrategia, Finanzas y Cadena de Suministro para garantizar una transición fluida. En este nuevo rol, Hartung apoyará a Boatwright como director ejecutivo interino y continuará con su supervisión actual de Adam Rymer, vicepresidente de Finanzas y director financiero entrante, así como de Carlos Londono , director global de Cadena de Suministro.

Con este cambio de liderazgo, Scott Maw , director independiente principal de Chipotle, ha sido nombrado presidente de la junta directiva, con efecto inmediato. “Gracias a nuestro sólido proceso de planificación de talentos, estamos bien preparados para eventos como este debido a la gran cantidad de personal que hay dentro de la organización”, dijo Scott Maw, presidente de la junta directiva de Chipotle. “La junta está emocionada de ver a otros líderes fuertes expandir sus roles y brindar crecimiento y desarrollo a más personas en la organización”, agregó Maw.

“Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que se ha realizado desde que me uní a Chipotle en 2018”, dijo Brian Niccol. “Las prioridades estratégicas que este equipo ha establecido han posicionado a Chipotle para ganar hoy y permitir el crecimiento futuro. Es difícil dejar una empresa tan excelente y a todas las personas talentosas con las que he tenido el placer de trabajar, pero me voy sabiendo que el negocio está en excelente forma y preparado para crecer con un equipo de liderazgo sólido y experimentado”.

Scott Boatwright agregó: “Tengo la máxima confianza en nuestras cinco estrategias clave y estoy entusiasmado por la nueva oportunidad de liderar el negocio en el futuro. Tenemos una organización de clase mundial llena de líderes talentosos que sienten pasión por nuestra marca y nuestro propósito y están entusiasmados por la oportunidad a largo plazo de crecer hasta alcanzar los 7000 restaurantes en América del Norte y expandirnos internacionalmente”.

Elliott Investment Management LP (“Elliott”), publicó la siguiente declaración del socio gerente de Elliott, Jesse Cohn, y del socio Marc Steinberg, con respecto a Starbucks Corporation (la “Compañía” o “Starbucks”) y su compromiso con la Compañía:

Elliott se ha convertido en uno de los mayores inversores de Starbucks debido a nuestra confianza en la oportunidad de creación de valor a largo plazo que vemos en una de las marcas más importantes del mundo. Elliott ha estado en contacto con el Consejo de Administración de Starbucks durante los últimos dos meses en relación con nuestras perspectivas sobre los temas clave de la empresa, y consideramos que el anuncio de hoy es un paso transformador hacia adelante para la empresa. Damos la bienvenida al nombramiento de Brian Niccol y esperamos continuar nuestro compromiso con el Consejo de Administración mientras trabaja para lograr la realización del potencial completo de Starbucks.

Laxman Narasimhan dejará su cargo inmediatamente después de solo un año en el cargo, anunció Starbucks.

