Los fans lamentan que José Sedek haya sido exiliado de La Isla: Desafío Extremo

El lunes se vivió una ceremonia muy fuerte porque tres competidores se enfrentaron al exilio de La Isla: Desafío Extremo. José Sedek, Aylín Mujica y Cristina Eustace estaban en peligro de eliminación. Ésta última fue salvada por Adrián Di Monte, quien la hizo regresar sin problemas, mientras que Sedek se enfrentó a su salida de esta competencia.

Lamentablemente el actor nunca se llegó a sentir acoplado al estilo de juego de Las Águilas, es más. Incluso llegó a sentirse excluido de su grupo, ignorado en varias ocasiones. El público que sigue de cerca este reality está de su lado, y argumentan ahora en contra de Julián Gil y Sergio Mayer.

Los fans por su parte lo tienen muy claro y en defensa de José dicen: “Los aguilas no supieron valorar a José y lo trataron muy mal. No se merecía salir tan pronto. Le deseo el mejor éxito a José en sus futuros proyectos”.

Julián Gil se queja de la formación de equipos en La Isla: Desafío Extremo

Vale decir que el equipo de Carmen Aub no está para perder la fuerza que aportaba Sedek dentro de la competencia. Muchos creen que si Las Águilas no terminan por despertar para entrar en el juego, podrían llegar a ser eliminados por completo de este show.

La Isla: Desafío Extremo nos ha dejado a Sedek como el primer exiliado de la competencia, mientras que tenemos a una Julia Gama que abandonó el reality por una serie lesión en la espalda, de la que aún no se recupera del todo.

Muchos, por otra parte, ahora del lado del público atacan a Julián Gil: “Julián desde que llegó ha sido un cero a la izquierda. Debe estar muy urgido de dinero porque una persona que supuestamente es paciente de cancer de piel no puede exponerse al sol, por la cantidad que están jugando no vale la pena arriesgar la salud. Aparte de eso es prepotente, desconsiderado, cree tener la verdad absoluta y no aporta nada, lo único que ha hecho es cocinar, para eso debió aplicar para trabajar en la cocina”.

¿Quién es la nueva participante de ‘La Isla: Desafío Extremo’?

Sí es importante señalar que de momento el equipo que ha logrado acoplarse y ganarse el apoyo casi total del público es el de Los Tiburones que cuenta con personajes como Guty Carrera, Natalia Alcocer, Chuy Almada, entre otros.

La Isla es un proyecto que probablemente llegará a su gran final para el mes de octubre, ya que Telemundo confirmó recientemente que la segunda temporada de “Los 50” está lista para empezar y llegará a sus pantallas en dicho mes. Algunos nombres que suenan dentro de este show son los de La Jose, amiga de La Divaza y también creadora de contenido, así como el de Sebastián Villalobos, a quien conocimos en Top Chef VIP 2.

