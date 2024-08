Huracán Ernesto en Puerto Rico: LUMA Energy no puede precisar cuándo reestablecerá el servicio eléctrico en su totalidad

Nueva York – Al momento no hay una fecha específica para el restablecimiento del servicio eléctrico afectado por el huracán Ernesto en Puerto Rico, ya que todo dependerá de la evaluación de los daños que realice LUMA Energy y las condiciones del tiempo.

Así lo indicó en la tarde de ayer el presidente de la compañía privada, Juan Saca, al ser cuestionado por periodistas al respecto.

Hasta las 9:15 a.m. de este jueves, unos 454,847 clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de un total de 1,468,223 permanecían sin luz debido al impacto en la red del sistema atmosférico que se convirtió en huracán poco antes del mediodía cuando se encontraba al norte de la isla. Sin embargo, Ernesto llegó a la isla como tormenta tropical.

Lo anterior, según la página de estatus de servicio de LUMA, equivale a 30.98% de los clientes.

La región más afectada era la de Mayaguez, al oeste, con 119,538 sin el servicio, seguido de Caguas, al este, con 115,722 abonados sin luz. La tercera región con más clientes sin electricidad era Carolina (área metro) con 90,509 ciudadanos sin el servicio.

Dos helicópteros de reconocimiento son suficientes

Saca dijo que, aunque la empresa solo cuenta con dos de sus cuatro helicópteros de reconocimiento, ya que uno quinto es alquilado, la cantidad es suficiente para avanzar con las labores de restauración.

“Ya hemos logrado energizar cuatro líneas…y otras 15 ya pasaron las pruebas. Esos dos helicópteros que LUMA tiene que hoy día nos regresamos dos veces…estas lluvias y aguaceros no nos permitieron hacer todas las evaluaciones que teníamos que hacer. Esos dos helicópteros, mañana vamos a tener un día en el que vamos a poder avanzar rápido…va a ser suficiente para que nosotros lo logremos con el personal que nosotros tenemos”, indicó Saca en la conferencia de las 5 p.m. en la que participaron distintos componentes del gobierno de Puerto Rico y funcionarios federales.

No hay fecha exacta para el reestablecimiento total del sistema

Saca plateó que sería irresponsable decir una fecha exacta para el restablecimiento de todo el sistema en vista de que dependerá de si es seguro o no intervenir en las líneas.

“No vamos a energizar nada que nosotros no estemos seguros de que esas líneas están seguras, y por eso es que en Vieques y Culebra por el daño limitado que se ha hecho estuvimos listos ya para energizar, y estamos en ese proceso y no un segundo antes por un tema de seguridad”, insistió el ejecutivo.

Saca añadió que hay 22 estructuras dañadas, pero que no han identificado ninguna situación catastrófica en términos de reparación.

“Pero aún así los helicópteros tuvieron que regresarse dos veces, y necesitamos seguir ese trabajo. Estamos haciendo dos cosas. Estamos energizando en donde es seguro hacerlo, número 1; y número 2, estamos siendo responsables en asegurarnos de que estas líneas estén listas para recibir la energía que se va a transmitir y distribuir”, señaló.

Las labores de hoy contarán con asistencia de la Guardia Nacional, incluyendo sus helicópteros, de ser necesario.

A preguntas de por qué no se solicitaron los helicópteros de la Guardia Nacional en el momento en que los de LUMA no pudieron completar la misión, Saca respondió: “Nosotros en LUMA, los 4,500 colegas que tengo, nos levantamos todas las mañanas pensando en cómo podemos mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Nos importa; estamos encima del tema y queremos ser justos y razonables en la información que entregamos. La conversación con el general fue ayer, y en dos minutos nos pusimos de acuerdo por si los necesitábamos. No se está rehusando ninguna ayuda…simplemente, lo que dije, es que nosotros tenemos el personal y los helicópteros para hacer el trabajo mañana (hoy)”.

Por su parte, Alejandro González, director de operaciones de LUMA, explicó que, en la fase de evaluación y restauración de servicio, la inestabilidad de las condiciones del tiempo puede afectar el progreso.

“Estamos completando esa red, lo que nos va a dar estabilidad y fortaleza para cuando comencemos a energizar el sistema no se caiga, no se vaya hacia atrás. En la misma manera que vamos bajando de ese voltaje, vamos a tener voltaje de 28,000 voltios que nos van a permitir interconectar los municipios o las subestaciones y a su vez la distribución. Aunque se trabaja en ese orden, estamos trabajando en todos los niveles de voltaje…”, expuso.

González tampoco pudo precisar la cantidad de días que tomarían los trabajos de restablecimiento.

“Hasta que no terminemos los ‘assesments’ (evaluación) no podemos pronosticar cuánto tiempo nos va a tomar, pero sí te puedo decir que muchos de los clientes han comenzado a recibir el servicio, especialmente, las áreas de las partes críticas…”, dijo.

González indicó que, en el proceso, es clave la coordinación con Genera, compañía privada encargada de la generación de la electricidad.

“En la fase o estrategia de energizar, hay una fase que es importante y sobre todo es el tema de la seguridad, tanto del personal como de nuestros clientes, y también con nuestros equipos y propiedad, los activos de la compañía. Ese orden es uno estratégico y operacional que requiere hacer una evaluación de daños en las líneas de transmisión que es el primer punto de entrega que tenemos con Genera. Para poder hacer eso, necesitamos sobrevolar las líneas. Eso siempre va a coger un poquito más de tiempo. Pero simultáneamente, como bien dijo el gobernador y nuestro presidente, ya hay personal en el campo que está haciendo otro tipo de evaluación de daños. Hay cosas que podemos corregir de forma inmediata, y el proceso requiere certificar que esa línea que operó de forma de protección está lista para ser energizada cuando recibamos esa entrega de generación. Ese es un paso que adelantamos mucho una vez tengamos esas certificaciones en la medida en que Genera nos pueda entregar, porque le facilitamos la línea de transmisión, vamos a empezar a ver un incremento de energización bastante continuo y rápido”, argumentó.

Otras acciones tomadas por LUMA

En un comunicado enviado a El Diario poco antes de las 4 p.m. de ayer, LUMA especifica que activó su Centro de Operaciones de Emergencias y que movilizó brigadas en todo Puerto Rico para evaluar los daños provocados por la tormenta. Añadieron que comenzarían el proceso de restauración según lo establecido en su Plan de Respuesta a Emergencias.

“Desde la 1:00 p. m., aproximadamente 700,000 clientes se han quedado sin servicio, con el mayor impacto en las zonas este y central de la isla. LUMA concentrará sus esfuerzos de restauración en instalaciones críticas, como hospitales, estaciones de agua y plantas de tratamiento una vez que las evaluaciones se hayan completado y sea seguro para las brigadas responder”, detalló la empresa en el informe.

LUMA también destacó que el enfoque inicial es la evaluación de daños.

“Estamos enfocados en llevar a cabo evaluaciones de los daños y en comenzar con los esfuerzos de restauración cuando las condiciones lo permitan. Les recalcamos a nuestros clientes la importancia de velar por su seguridad y de mantenerse alejados de las líneas o equipos eléctricos caídos. Dado el impacto continuo de la tormenta, en estos momentos nuestra máxima prioridad es la seguridad del público y de nuestras brigadas. Estamos trabajando de la forma más rápida y segura posible para restablecer el servicio de todos los clientes afectados una vez pase la tormenta”, manifestó Saca por medio del comunicado.

Además de las interrupciones en el servicio eléctrico, las lluvias que trajo Ernesto desbordaron ríos y provocaron sendas inundaciones en distintas zonas de la isla. Adicional, más de 300 personas se refugiaron en distintos espacios habilitados por las autoridades locales.

