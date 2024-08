Chris Eubank se une a las críticas contra el Canelo: “Cree que todos bailarán a su ritmo”

El boxeador Chris Eubank Jr. se unió a las críticas que han surgido los últimos días contra el mexicano y antiguo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sobre el combate que protagonizará el próximo 14 de septiembre contra el puertorriqueño Edgar Berlanga; al mismo tiempo habló sobre la oferta que recibió para enfrentar al tapatío y los motivos por los que no fue aceptada.

Durante una entrevista ofrecida para Sky Sports, Eubank Jr habló sobre las grandes posibilidades que tuvo para poder enfrentar al Canelo Álvarez en septiembre; en sus declaraciones reveló que la oferta que le presentó el equipo del Canelo no le gustó y por ese motivo fue elegido Berlanga como su contrincante.

“No tengo prisa, no estoy saliendo de un año sabático, y no cuando los números que ofrece no son los correctos. Porque piensa que todos van a bailar a su ritmo. La pelea tendrá mucho más sentido el año que viene”, resaltó el peleador en sus declaraciones.

A pesar de la negativa para enfrentar al Canelo al no quedar convencido del acuerdo económico que iba a recibir, Eubank afirmó que no resultaría extraño que este enfrentamiento ocurra en el 2025 y aseguró que solo deben mejorar las negociaciones para tomar la decisión de enfrentarlo en el cuadrilátero.

Para finalizar, Eubank Jr. aseguró que la afición del boxeo mundial no está para nada contenta con la pelea entre el Canelo Álvarez y Edgar Berlanga al considerar que no es el peleador que desean ver contra el tapatío en el cuadrilátero; a pesar de esto el inglés sostuvo que ya no existen muchos rivales en las 168 libras para el azteca.

“Mucha gente no está contenta con esta pelea que ha elegido (ante Berlanga). Solo hay un grupo determinado de peleadores con los que Canelo puede pelear ahora, por eso no me preocupa que esta pelea sea en septiembre. Porque ¿con quién más puede pelear? Solo hay unos pocos”, dijo.

“Berlanga no está probado. Realmente no ha peleado con nadie. Es fuerte y todo eso, pero eso no significa nada. Estaba hablando de coeficiente intelectual. ‘Tengo un coeficiente intelectual mejor que estos tipos con los que peleaste (le dijo a Canelo)’. No, no lo tiene. Realmente no creo que tenga ninguna posibilidad en esta pelea y mucha gente piensa de esa manera”, concluyó.

