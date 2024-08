Conductora de “Desiguales” está embarazada: Felicidades Migbelis Castellanos

La revista People dio la noticia: Migbelis Castellanos está embarazada. La conductora del programa “Desiguales” casi pierde la oportunidad de lanzar la exclusiva porque su compañera Karina Banda notó con los cambios no sólo en su cuerpo sino también en sus hábitos.

Durante uno de los programas le dijo que le vía más grandes los senos y que además la veía dormir más. Castellanos entre risas le dijo que no y explicó la subida de peso se debía a que ya no estaba haciendo tanto ejercicio. “¡Esa Karina! Por poco me mata los planes”, le dijo a la revista.

La venezolana y su novio, el empresario neoyorquino Jason Unanue, están muy contentos con la noticia. Según dicho medio se enteraron de la buena nueva cuando la conductora ya se encontraba de cuatro semanas de gestación. Y han decidido hacer la noticia pública gracias a que Castellanos ya se encuentra sobre el tercer mes de embarazo.

Se recomienda siempre esperar a estar en esta etapa para compartir la noticia, porque eso indica que el proceso va sobre ruedas.

Karina Banda al ver la publicación de IG no dudo en responder y este ha sido su mensaje: “No estoy llorando me entró una basurita al ojo ❤️❤️❤️ TE AMOOOOOOO que noticia tan hermosa. Seremos tías 🥹 todavía estoy gritando de emoción”.

Amara, quien también es su compañera en el show también se manifestó así: ” We love you!!!!!! Felicidades mami @milynette“.

Así se vivió la noticia en Desiguales

Migbelis llevó la noticia al programa y la cara de Adamari López no tiene precio, mientras que entre gritos el resto se lanzaba para abrazarla y de paso Karina Banda gritaba “yo sabía, yo te lo dije”.

Puedes verlo todo aquí.

