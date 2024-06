Migbelis Castellanos atraviesa difícil momento: “Yo siento que estoy viviendo un duelo”

Migbelis Castellanos compartió con sus compañeros y con el público su experiencia de amor a distancia y la difícil decisión de dejar su hogar para estar junto a su amor. La venezolana expresó sentirse emocionada y agradecida por esta nueva etapa en su vida, pero también reveló que ha sido un proceso lleno de altibajos y momentos de nostalgia.

“Yo siento que estoy viviendo un duelo. Yo he estado como 6 años ya sola, viviendo sola, pagando mi propio techo y ahora que justo ayer me tocó entregar mi apartamento lo hago con mucha seguridad, no tengo miedo al fracaso, estoy muy contenta, estoy muy segura de la decisión que estoy tomando de empezar a vivir con mi pareja, pero siento que estoy destrozada por dentro porque es mi casa por la que yo he trabajado tanto”

“No sé si es miedo, temor, si es algo, pero me da mucha melancolía saber que estoy dejando mi nido seguro, que yo misma me sustento, por ahora compartirlo con alguien”,

“Yo estaba caminando para casarme y temblando por dentro, yo tenía un miedo, yo decía ‘¿y será que después que yo me divorcié hace 30 años yo me voy a adaptar a casarme y estar en una casa con un hombre? Nos da miedo, pero lánzate y si no nosotras estamos aquí para apoyarte”, mencionó durante una nueva emisión de ‘Desiguales’ transmitida por Univision.

La presentadora de televisión Adamari López expresó que: “Al final tú eres una mujer independiente estando con tu pareja o no, entonces eso no va a cambiar tampoco porque eres una mujer que sabes salir adelante sola“.

Al finalizar su intervención, Migbelis recibió muestras de apoyo y cariño por parte de sus compañeros en el programa, quienes elogiaron su valentía y determinación para apostar por el amor y seguir sus sueños. La joven conductora agradeció el respaldo de todos y aseguró que seguirá luchando por su felicidad y por construir una vida plena al lado de su pareja.

