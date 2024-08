¿En qué ciudad nació Lele Pons, la artista que confrontó a Maduro? 

Lele Pons, creadora de contenido y cantante, ha llamado la atención esta semana luego de que confrontara a Nicolás Maduro por señalar que le estaban pagando para que hablara mal de su Gobierno.

Luego de este hecho, muchos se han interesado en conocer más información de la famosa artista, como por ejemplo su edad, dónde nació otros datos de interés.

Por esta razón, en El Diario de Nueva York te compartimos algunos datos importantes de la biografía de Lele Pons.

La influencer nació en Caracas, capital de Venezuela, el 25 de junio de 1996. Actualmente tiene 28 años de edad.

Pasó poco tiempo de su infancia en el país, debido a que emigró a los Estados Unidos, en donde creció, sin dejar a un lado su amor por su tierra natal.

La creadora de videos de humor saltó a la fama en la plataforma Vine, que la hicieron toda una celebridad, hasta que más adelante fue incursionando en otros ámbitos, como la música.

Un dato curioso de Lele Pons es que es sobrina de Chayanne, algo que hace que también sea llamativa para muchos.

¿Qué pasó con Lele Pons y Maduro?

El mandatario venezolano la criticó por su posición frontal para denunciar la situación en Venezuela.

Durante una alocución, Maduro dijo: “Ahora hay una tal Lele Pons y ella quiere, Lele Pons, desde Miami, con un concierto el sábado, imponer un gobierno en Venezuela, ¿pero quién dijo que Lele Pons es política”.

Además de esto, comentó: “Buscan para que uno entonces los vea en las redes influir en las vidas de la gente. Yo le digo a Lele Pons, no subestimes al pueblo de Venezuela, tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela y ustedes podrán conspirar desde Miami, pero en Venezuela mandan los venezolanos”.

Maduro también cuestionó que esté hablando de los resultados electorales, pues considera que no es alguien para que hable del tema: “Ahora sí nos fregamos, que Lele Pons es el CNE, ¿qué sabe Lele Pons del CNE? Ah, pero cuánta platica le estarán metiendo por detrás”.

La venezolana no se quedó callada y de forma firme le contestó: “¿Te molesté? No me vas a callar, Maduro. Ganó Venezuela”.

Sigue leyendo:

· Shakira y Lele Pons paralizan las redes con un video juntas

· Lele Pons se siente orgullosa por dejar un mal hábito después de 25 años y sube algunas fotos

· Exnovia de Guaynaa asegura que el cantante se acercó a Lele Pons por conveniencia