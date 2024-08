Erika Buenfil y el penoso momento que vivió por orinarse encima

La actriz Erika Buenfil compartió una experiencia con sus fanáticos, siendo así como dio un ejemplo de cómo la vida puede presentar situaciones inesperadas y complicadas, especialmente en la Ciudad de México.

Fue a través de la red social TikTok en la que expresó que la combinación de la lluvia, el tráfico y la urgencia de una necesidad biológica puede generar momentos de gran tensión, pero también resalta la importancia de mantener la calma y el buen humor que siempre la ha caracterizado.

“Ya no aguantaba más. Me bajé del carro y me hice pipí en la ropa. Pero por suerte (mi hijo) traía un pantalón en su carro”, reveló mientras estaba resolviendo una emergencia con Nicolás. Además, pudo resolver porque él llevaba un jean en su coche y pudo cambiarse el que tenía todo mojado por la orina.

Buenfil, con su característica positividad, logró enfrentar el imprevisto con una sonrisa incluso grabando la situación con su hijo Nicolás. Su relato no solo es entretenido, sino que también refleja la resiliencia que muchos deben tener en la vida diaria.

La actriz supo adaptarse a la adversidad, y aunque el problema del neumático resultó ser más complicado de lo previsto, el hecho de que pudo acudir al rescate de su hijo y regresar a casa ilustra el valor de la familia y la camaradería en momentos difíciles.

Además, este tipo de experiencias pueden servir para recordar la importancia de estar preparados para imprevistos, como llevar herramientas adecuadas en el auto o planificar mejor los viajes, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Buenfil expresó que ninguno de los dos automóviles tenía herramientas para solventar, por lo que cree que le hayan sido sustraídos en un lugar público: “Yo creo que (los gatos) se los han volado en algún estacionamiento o agencia porque no traen. Entonces ahora queremos un gato y los de los seguros no contestan“.

Al final del día, lo más relevante es que lograron salir de la situación y reafirmar los lazos familiares con una anécdota que seguramente recordarán con una sonrisa en el futuro.

