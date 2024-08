Maribel Guardia dijo cómo se ha sentido por la muerte de su hijo

La partida de Julián Figueroa ha dejado una huella profunda en su madre Maribel Guardia, quien ha demostrado una gran fortaleza ante la adversidad. En su reciente publicación en Instagram, la actriz compartió sus sentimientos más íntimos sobre la pérdida de su hijo, revelando cómo ha enfrentado el dolor y la soledad que a menudo acompañan al duelo. También mencionó el impacto emocional que ha tenido la ausencia de él, y cómo, a pesar de su entereza, hay momentos en los que la tristeza la invade.

Su sinceridad al abordar esta parte del duelo ha resonado con muchas personas que han experimentado pérdidas similares, creando un espacio de identificación y apoyo entre quienes siguen su historia. La manera en que Maribel ha manejado esta situación refleja no solo su amor incondicional por Julián, sino también su valentía para enfrentar la realidad, un proceso que puede ser complejo y desafiante. Al compartir su experiencia, Guardia muestra que detrás de la fortaleza y el profesionalismo, también hay un corazón que siente y extraña profundamente.

“15 meses que te fuiste. En este día siempre me quito la armadura con la que me visto y me quedo desnuda de tristeza, siempre me derrumbo. Te extraño papito”, fue el mensaje que acompañó la postal que subió a su perfil.

Maribel Guardia se comunicó con su hijo a través de una médium

“Fue como una llamada telefónica con Julián. Increíble. Me dijo mil cosas de Julián, de su bebé, de mi mamá. Me habló de un sombrero que no encontraba y que días después apareció junto con unos juguetes que le di al niño. Fue impresionante y la verdad sí fue sumamente sanador para mí“, expresó Maribel a Televisa Espectáculos.

“La verdad, cuando se cumplió el año de su muerte, me sentía muy mal, me temblaba la mano, me iba de lado, y a partir de ese día me recuperé. Me dijo: ‘Mamá, el día que te mueras, te voy a estar esperando con una alfombra roja. No te la vas a acabar de todo el amor que te voy a dar, pero bueno, ya Dios sabrá cuándo, solo Dios sabe'”, añadió durante la entrevista.

