Cumpleaños fatal: Pedro Sánchez lamenta “tragedia inimaginable” de familia española que murió en helicóptero en Nueva York

Agustín Escobar, su esposa Mercè Camprubí Montal y sus tres niños que murieron con el piloto en el helicóptero turístico que se cayó ayer en el Hudson River de Nueva York estaban celebrando el 40 cumpleaños de ella.

En el devastador incidente sucedido alrededor de las 3:30 p.m. del jueves, el helicóptero estuvo 18 minutos en el aire hasta que aparentemente se partió y se estrelló boca abajo en el río Hudson entre Manhattan y Nueva Jersey. Se desconoce la causa del accidente y está bajo investigación.

El helicóptero, uno de los varios vuelos turísticos que recorren las vistas de Manhattan, despegó del helipuerto de Wall St a las 02:59 p.m y perdió el control después de girar en el puente George Washington para desplazarse por la costa de Nueva Jersey, indicó NBC News.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, declaró anoche en un comunicado en Twitter/X en español que el accidente fue “una tragedia inimaginable”. “Las noticias que hoy nos llegan del accidente de helicóptero en el río Hudson son devastadoras. Cinco españoles de una misma familia, tres de ellos niños, y el piloto han perdido la vida. Una tragedia inimaginable. Acompaño en el dolor a los allegados de las víctimas en este momento tan desgarrador”.

El mandatario Donald Trump calificó el accidente de “terrible” en una publicación en Truth Social anoche. “Las imágenes del accidente son horrendas. Qué Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas”, escribió.

El alcalde de Jersey City, Steve Fulop, declaró esta mañana en Twitter/X que Escobar se encontraba en Estados Unidos en un viaje de negocios y luego su familia se incorporó a pasar un par de días en la ciudad de Nueva York para celebrar el cumpleaños de su esposa. La pareja trabajaba en la empresa tecnológica alemana Siemens.

“Ayer celebraban el 40º cumpleaños de la madre con el vuelo turístico en helicóptero. Los niños tenían 11 años o menos”, escribió Fulop. Indicó además que un pariente llegaría hoy desde España y que las autoridades estaban trabajando con el médico forense para agilizar el regreso de los cuerpos a ese país. “La vida transcurre rápido y no siempre pensamos en su imprevisibilidad (…) Tómate un momento hoy y piensa en esta familia y en la tuya. Estas situaciones siempre son muy difíciles y tristes”, reflexionó el alcalde.

Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter Tours, declaró a The Telegraph que el piloto, cuyo nombre no ha sido revelado, había dicho que necesitaba combustible antes del accidente. “Llamó diciendo que iba a aterrizar y que necesitaba combustible, y que debería haber tardado unos tres minutos en llegar, pero 20 minutos después no llegó”, declaró Roth al periódico, y añadió: “Estamos todos devastados”.

Escobar era un alto ejecutivo de Siemens y director general de infraestructura ferroviaria en su división Siemens Mobility. Anteriormente, fue director general y presidente de Siemens España, según un comunicado de la compañía de noviembre de 2022.

“Estamos profundamente consternados por el trágico accidente de helicóptero en el que Agustín Escobar y su familia perdieron la vida. Nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos”, declaró ayer Christoph Erhard, director de relaciones con los medios corporativos de Siemens, en un nuevo comunicado.