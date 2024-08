Fernando Carrillo interrumpe sus vacaciones y manda mensaje a Lili Estefan

El actor venezolano Fernando Carrillo interrumpió sus vacaciones luego de toda la polémica que se ha generado por su apoyo incondicional a Nicolás Maduro, a pesar de que al gobernante lo señalan de causar una profunda crisis en Venezuela.

Luego de varios días de escándalo, el famoso compartió un mensaje en Instagram en el que le habló a varios artistas, incluyendo a Lili Estefan, conocida por su trabajo durante años al frente del show de entretenimiento El Gordo y la Flaca, que transmite la cadena Univision.

“Veo un país hermoso y veo una locura de desinformación en redes con respecto a mí, que si me fui porque me atacaban mucho en las redes sociales. No, señores, decidí tomarme un break, unas vacaciones con mi hijo hermoso, con Milo, que apenas comienzan, pero nada de eso, estoy acostumbrado que me ataquen por decir la verdad”, afirmó en el video que compartió el protagonista de exitosas telenovelas.

Lamentó que varios compañeros del mundo del entretenimiento estén lanzando mensajes en su contra: “Están totalmente desinformados, errados”.

Además, envió un mensaje a Lili Estefan, quien en varias oportunidades lo ha criticado por su campaña a favor de Maduro. “La gente por la que he trabajado por tantos años ahora me utiliza para mentirle al mundo, para desinformar al mundo, vénganse a Venezuela, Lili amada, dijiste que vendrías cuando Venezuela fuera libre, entonces vente ya, más libre que esto, Venezuela no”, señaló.

El caso de Fernando Carrillo se ha hecho viral durante varios días, ya que se ha mostrado con una posición a favor de Maduro, sobre todo luego de la controversia que hubo en las elecciones presidenciales, en las que muchos aseguran que cometieron fraude.

Estas denuncias han hecho que varios artistas lo señalen, pues creen que está recibiendo dinero y por eso se ha mostrado tan frontal con el chavismo.

Uno de los que ha hecho estas acusaciones es Raúl de Molina, quien esta semana comentó en El Gordo y la Flaca: “Sé exactamente lo que está pasando allí, sé que se robaron las elecciones. Tú tienes el derecho a pensar lo que quieras, pero, para que sepas, has hecho la decisión equivocada porque estás con un dictador. Te confundiste con todo lo que dijiste”.

Además de esto, preguntó si tenía problemas económicos y por eso ha estado con sus nexos con Maduro.

