José Benavídez Sr. le da su total apoyo a Edgar Berlanga para vencer al Canelo Álvarez 

José Benavídez Sr., padre del boxeador mexicoamericano David Benavídez, decidió pronunciarse sobre el combate que protagonizará el puertorriqueño Edgar Berlanga contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez y le deseó el mayor de los éxitos para que pueda alcanzar la victoria en este enfrentamiento que se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, Benavídez destacó se mostró bastante positivo con la posibilidad que Berlanga pueda quitarlo los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al Canelo; ante este hecho consideró que sería mucho más sencillo derrotar al boricua que al tapatío en un enfrentamiento con el ‘Monstruo Mexicano’.

“A pesar de que Berlanga está hablando muchas cosas de mí y de David, la verdad yo quiero felicitarlo porque le dieron esta pelea con Canelo, se la merece, ha trabajado muy duro y también creo yo que todos se merecen la oportunidad. Estoy súper contento por él que agarró esta pelea y voy a ser sincero, me encantaría que Berlanga le pegara a Canelo para que fuera una pelea que nadie se espera”, expresó.

“Todo puede pasar en el ring, (Berlanga) está joven, se ve grande, me imagino que pega duro, entonces sería una sorpresa muy grande para todo el mundo que Berlanga le peleara a Canelo. Yo creo que tenemos una posibilidad de pelear con Berlanga más que pelear con Canelo. Si Berlanga le gana a Canelo, yo creo que se hace la pelea con Benavidez de inmediato porque él le pelearía a Benavidez, yo creo que esa pelea es más realista”, agregó.

Para finalizar, el padre de David Benavídez aseguró que rezará y brindará su total apoyo a Berlanga en este enfrentamiento; estas palabras no resultan extrañas debido a que su familia tiene una riña bastante importante contra el Canelo Álvarez por no querer aceptar el enfrentamiento correspondiente por ser el rival mandatorio por parte del CMB.

“Entonces a mí me convendría que Berlanga (gane) y voy a estar rezando, voy a estar echando porras a Berlanga. Ojalá dé un tiro de suerte, fuerte y le pueda ganar a Canelo, y yo creo que nos da más oportunidad para otros peleadores de poder pelear, peleadores que se merecen pelear y creo que en este momento yo le voy a Berlanga”, resaltó.

“Él habla mucho, que soy envidioso, lo que dijo apenas en la conferencia, también volvió a decir que ‘fuck’ Benavidez, que no sé qué, que no sé cuánto. Que siga mencionando el nombre de Benavidez, al fin del día nos está dando publicidad. Pero yo voy con Berlanga y me encantaría mucho que Berlanga ganara, la verdad, y ojalá que se haga así, que le quite todos los cinturones a Canelo y así se acaba todo esto de Canelo, porque esto ya está enfermando a toda la gente”, concluyó.

