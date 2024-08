Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de enfrentar a David Benavídez

El boxeador mexicano y antiguo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, habló sobre la posibilidad de enfrentarse en el cuadrilátero contra David Benavídez y se mostró receptivo a esta opción que tanto han solicitado los aficionados del boxeo mundial; a pesar de esto consideró que la ventaja de peso la posee el ‘Monstruo Mexicano’ y sostuvo que debería existir una cláusula de rehidratación.

Estas declaraciones las realizó el peleador azteca durante una entrevista ofrecida para Sway’s Universe, donde destacó que ante la rehidratación de David Benavídez desde el pesaje hasta la noche de la pelea esto le haría un rebote de más de 20 libras para subir al ring; con esto sostuvo que llegaría a un aproximado de 190 libras para la noche de su posible enfrentamiento.

“Cuando Benavidez pelea en 168 libras, la noche de la pelea está por lo menos en 190 o 185 libras. Si se hace la pelea, ya veremos. Pero no quiero que haya ninguna excusa. Todos me echan a mí la culpa de eso, pero eso tampoco me interesa, porque la gente siempre va a hablar, no importa lo que sea”, resaltó el tapatío.

El actual campeón de los pesos súper medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), reconoció que él es bastante bajo para estar en la categoría de las 168 libras y resaltó que físicamente debería militar en las 160 libras.

“Yo nunca pienso en el tamaño, porque casi siempre enfrento a peleadores que son más grandes que yo, porque yo soy bajito para esta división. Pero no me importa el tamaño, porque soy muy inteligente y soy fuerte. Yo me siento muy bien 168, pero creo que el peso medio (160 libras) es mi peso, pero me siento bien en esta división (168), me siento fuerte, me siento en mi mejor momento”, concluyó.

Lo único cierto hasta la fecha es que el Canelo Álvarez se enfrentará el próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, contra el puertorriqueño Edgar Berlanga tras llegar a un acuerdo con este peleador.

