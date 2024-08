Edgar Berlanga asegura que el Canelo es el “más grande cobarde del boxeo”

El boxeador puertorriqueño y próximo rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Edgar Berlanga, sigue calentando la previa de este enfrentamiento que se realizará el próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, al lanzar una contundente declaración en la que afirma que el peleador tapatío es el “más grande cobarde del boxeo” por o haber aceptado todavía el enfrentamiento contra David Benavídez a pesar de ser su rival mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Estas declaraciones las realizó Berlanga durante una entrevista ofrecida para Fight Hub, donde fue preguntado sí pensaba que la razón por la que mucha gente critica al Canelo es por su decisión de no enfrentar a Benavídez y terminó escogiéndolo a él para cumplir con la fecha de su combate.

“Vi algo que (Canelo) dijo en una entrevista y se me hizo una locura. Dijo que (Benavidez) es un buen peleador, que es peligroso, pero que es grande (físicamente) y que llega con más de 20 libras (de ventaja) la noche de la pelea. Hermano, eso te hace ver como el más grande cobarde del boxeo. Pide 200 millones de dólares. Yo antes pensaba que Canelo no rehuía a Benavidez por miedo, pero ahora, luego de que vi esa entrevista, y ya no sé”, expresó.

Berlanga afirmó que las razones que ha presentado el Canelo para no enfrentarse contra Benavídez resultan un poco ilógicas y que ese combate sí debería ocurrir; tomó como ejemplo las palabra del azteca que aseguran que el ‘Monstruo Mexicano’ solo ofrece llegar a la noche de la pelea 20 libras por encima del límite de las 168, algo que resulta un poco inexistente para Berlanga.

“(Canelo) dice que es es un gran peleador, peligroso y que llega con 20 libras de ventaja a la pelea. Hermano, él es el mismo peso que tú, 168, ¿eso qué importa? Si el viernes marca 168, ¿qué importa si rebota 15 o 20 libras? Tú rebotas la misma cantidad de libras. Es cobardía”, concluyó Berlanga en sus declaraciones.

