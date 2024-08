Óscar de la Hoya pone en el último lugar de los mejores boxeadores al Canelo Álvarez

El histórico boxeador y promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, presentó una lista de los que para él han sido los mejores peleadores de la historia moderna del boxeo al analizar el rendimiento de algunos de los nombres que han marcado un momento histórico dentro del deporte; aunque lo más sorprendente de este hecho es que colocó al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez como el último de este listado que cuenta con siete nombres de puras leyendas.

Estas declaraciones las realizó el antiguo peleador durante una entrevista ofrecida para el programa Club Shay Shay, donde le preguntaron si él entraría entre los mejores boxeadores de la historia moderna que abarca aproximadamente los últimos 25 o 30 años; entre estos se mencionaron otros siete nombres que son: Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Bernard Hopkins, Roy Jones Jr., Canelo Álvarez, Félix Trinidad, y Pernell Whitaker.

“Yo me pondría en el penúltimo lugar. Por delante del Canelo, porque él no es mejor que ninguno de los otros peleadores que mencionaste. Y ciertamente no ha sido mejor de lo que yo fui”, afirmó Óscar de la Hoya en sus declaraciones al mantener la constante crítica contra el tapatío.

De la Hoya también ofreció las razones por las que él se colocaba por arriba del Canelo en este selecto grupo de boxeadores; destacó que él se enfrentó contra todos los mejores de su época y llegó a ser campeón del mundo gracias a eso. Sin embargo, consideró que los peleadores actuales (incluyendo al Canelo) no hacen esto y buscan siempre combates con una ventaja para ellos.

“Yo peleé con tres peleadores de esa lista que mencionaste y los tres me ganaron. La cosa aquí es que yo peleé con ellos, estuve dispuesto a pelear con ellos. Y peleé con ellos buscando hacer historia, y eso es algo que los peleadores de hoy no hacen. Esperan a que te hagas viejo. Yo me esperaba a ser viejo yo para pelear con ellos cuando ellos estaban en su mejor momento. Excepto por Bernard Hopkins que ya tenía muchos años cuando peleé con él, pero él es una máquina y yo había subido a 160 buscando hacer historia. De eso trata esto”, agregó.

“Todos tienen derrotas o triunfos controversiales en peleas cerradas en sus récords. Yo tengo tres derrotas que fueron claras y que no puedo debatir: con Pacquiao, porque me detuvo, con Hopkins porque me detuvo. Y probablemente, también la primera con Shane Mosley que fue una pelea épica. Esas son peleas que no puedo debatir que las perdí, pero las otras derrotas sí son debatibles”, concluyó el promotor.

