Turki Al-Alshikh asegura ser el único de pagar los $200 millones al Canelo Álvarez

El jeque de Arabia Saudita y principal promotor del boxeo en su país, Turki Al-Alshikh, volvió a pronunciarse sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo para poder organizar el combate entre el ‘Monstruo Mexicano’ David Benavídez y el antiguo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a pesar de la reciente polémica que protagonizaron estas dos figuras por no llegar a un acuerdo.

A pesar de la molestia que reflejó Turki al respecto todavía sigue afirmando que nadie le va a pagar la cantidad de $200 millones de dólares al Canelo para enfrentarse contra Benavídez; asimismo destacó que la única oportunidad que él tiene para recibir esa impresionante cantidad de dinero es si llegan a un acuerdo al asegurar que es la única persona que puede hacer eso posiible.

“Quiero ver a Canelo contra Crawford. Y quiero ver a Canelo contra (David) Benavidez. Por supuesto (que tiene que ser realista). Nadie le va a pagar esa cantidad de dinero”, expresó Turki durante una entrevista ofrecida para The Stomping Ground, demostrando que tiene todas las intenciones de lograr que el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se enfrente contra dos de las figuras más importantes en los libra por libra de la actualidad.

Para finalizar, Turki Al-Alshikh aseguró que no resulta para nada imposible poder llegar a un acuerdo para este combate bajo la organización de su empresar Tiyadh Season debido a que solo ellos tienen las capacidades económicas para poder lograrlo.

“No hay nada imposible. Ya veremos en el futuro lo que pase, pero si alguien puede hacerlo es Riyadh Season”, finalizó el jeque saudí en sus declaraciones.

Esta misma semana el propio Canelo Álvarez aseguró en una entrevista ofrecida para Sway’s Universe que él tenía muy claras las cifras de dinero que necesitaba para poder subir al cuadrilátero contra David Benavídez y Terence Crawford, afirmando que los $200 millones de dólares son todo lo que él pide para conseguirlo.

“Si alguien pone el dinero, yo peleo (con Benavidez).Pero no peleo por menos de 200 millones de dólares. Lo merezco. Siempre me han pedido que pelee con alguien: Golovkin, Trout, Mayweather, Cotto, Callum Smith, Erislandy Lara, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, y peleé con todos. Y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Me lo merezco. Y yo estoy dispuesto a pelear con todos. Pero ahora, en la posición en la que estoy, yo soy el que exijo”, resaltó.

“Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta cómo pelea, es un gran peleador. Si está dispuesto a pagar lo que pido, yo estoy dispuesto. No me lo tomen a mal, Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí. Es dinero fácil”, concluyó.

