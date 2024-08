Despierta América: el incómodo momento que se vivió entre Francisca y Jomari Goyso

Una situación bastante incómoda se vivió hace unos días en el programa Despierta América, que transmite Univision, pues se notó la molestia que hubo por parte de Francisca con su compañero Jomari Goyso.

Todo empezó cuando la dominicana hablaba de lo difícil que le resulta perdonar y más si es por una infidelidad, según explicó por situaciones del pasado que le ha tocado enfrentar.

“Si yo me dejo de alguien así por infidelidad y me toca trabajar con él, digo ‘ay, no, cámbienlo'”, comentó.

Ante esto, su compañero le preguntó de forma tajante: “¿Y los mensajes de empoderamiento, del perdón, que tú haces?”. La artista se empezó a incomodar al escuchar el comentario y le dijo: “Yo no he hablado del perdón todavía”.

La conversación fue subiendo de nivel y Jomari pidió: “Saquen los clips, seguro hay 20 clips (de Francisca) hablando de eso”.

“No hables mentiras al aire. Saque los 14 clips, es más, te invito a que hagamos un en vivo de los 14 clips y los compartes todos, apostemos dinero”, le contestó Francisca.

Además de esto, la ganadora de Nuestra Belleza Latina lo acusó: “Tú eres un enredador y le acabas la carrera a cualquiera, yo no he hablado de perdón, yo he hablado de sueños cumplidos, de seguir adelante, de la determinación, del amor. Yo perdono, yo estoy hablando de que una situación como esa es bastante difícil y a lo mejor sería muy complicado para mí entenderlo”.

A muchos usuarios no les gustó la actitud de Jomari Goyso y por eso dejaron mensajes para criticarlo. Entre ellos estuvieron: “Me encanta Francisca cuando le dices sus verdades a quien se los merece”, “El se cree más inteligente que todos y no respeta la opinión de los demás y se burla . Y un mal”.

Otros, por su parte, apoyaron al español: “Todos aquí atacando a Jomary Goyso y yo lo que veo que ella sí expresa una cosa frente a las cámaras y en privado es otra. Probablemente ella sí lo ha expresado en conversaciones fuera de cámaras y no lo quiere aceptar ahora que él la expuso”.

