Trump publicó fotos falsas de la cantante Taylor Swift y sus swifties apoyando su candidatura

El expresidente y candidato republicano, Donald Trump compartió en su red social Truth Social, algunas imágenes que posiblemente fueron generadas por inteligencia artificial (IA) en las cuales está sugiriendo que la cantante Taylor Swift y sus fans, conocidas como ‘swifties’, respaldan su candidatura a la Casa Blanca.

Trump tituló la publicación que compartió en Truth Social, “¡Acepto!”, en la que compartió cuatro imágenes que muestran a las fans de la cantante usando camisetas con la leyenda “Swifties for Trump”.

Así como una foto que, al parecer está elaborada con IA de Taylor Swift, que dice: “Taylor wants you to vote for Donald Trump” (“Taylor quiere que votes por Donald Trump”).

En la fotografía, Swift está vestida como “el tío Sam” con una bandera de EE.UU. al fondo y señalando al frente con el dedo.

Imágenes creadas con IA

Además, una de las imágenes es una captura de pantalla de un portal que afirma que la cancelación de los conciertos de Swift en Viena debido a un plan de ataque terrorista frustrado llevó a sus seguidoras a decidirse por el voto de Trump para las elecciones del 5 de noviembre, informó EFE.

Las imágenes que publicó el expresidente podrían haber sido elaboradas con IA. Foto: Truth Social.

CBS explicó que el creador de las imágenes que se hace llamar en X, “akafacehots”, cuando las publicó dejó en claro que se trataba de una “broma”, y pensó que el expresidente lo había tomado así, solo como una broma.

Hasta el momento, el post de Trump ha acumulado más de 9,000 me gustas en Truth Social.

Swift no respalda a ningún candidato

La estrella del pop, que tiene gran influencia entre los jóvenes, no ha respaldado a ningún candidato de cara a las próximas elecciones, aunque cabe recordar que en 2020 apoyó la candidatura de Joe Biden y Kamala Harris por la carrera a la Casa Blanca, recordó EFE.

El pasado 7 de agosto se especuló acerca de su apoyo a Kamala Harris tras la publicación en su cuenta de Instagram de una fotografía sobre el escenario en la que aparecía una silueta saludando de espaldas similar a la vicepresidenta, aunque luego se descubrió que se trata de una de las bailarinas de su gira.

Trump dice que multitud en eventos es falsa

La semana pasada, Donald Trump dijo que Kamala Harris y Tim Walz usaban IA para crear grandes multitudes durante sus eventos de campaña.

“¿Alguien se ha dado cuenta de que Kamala hizo trampas en el aeropuerto? No había nadie en el avión, y ella lo hizo con inteligencia artificial, y mostró una multitud masiva de supuestos seguidores. ¡Pero no existían!”, escribió Trump, mostrando una imagen en Truth Social.

El exmandatario se refiere a un evento en Detriot en donde cientos de personas se concentraron en el hangar del Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Michigan. Para luego presentarse ante otro gran grupo de seguidores que con entusiasmo escucharon las palabras de los candidatos demócratas.

“Un trabajador de mantenimiento del aeropuerto la delató cuando notó la foto falsa de la multitud, pero no había nadie allí, como lo confirmó más tarde el reflejo del acabado tipo espejo del avión vicepresidencial”, indicó Trump.

